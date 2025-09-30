La Lugoj se amenajează peste 25 de kilometri de piste de biciclete

Primăria Municipiului Lugoj anunță demararea proiectului care prevede amenajarea a peste 25 de kilometri de piste de biciclete prin Programul Regional Vest.

Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni și bicicliști în municipiul Lugoj, prin amenajarea, modernizarea și construirea de piste de biciclete și zone pietonale” prevede amenajarea a 25, 687 km de piste de biciclete pe raza municipiului.

Realizarea pistelor de biciclete va duce la eficientizarea și creșterea atractivității sistemelor de transport nemotorizat, proiectul oferind cetățenilor condiții optime pentru deplasare durabilă.

”Municipiul Lugoj își propune astfel dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la utilizarea autoturismelor personale către mijloace de transport nemotorizate, în special bicicleta.

Prin implementarea unor măsuri strategice, fundamentate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2021–2027 al Municipiului Lugoj, proiectul contribuie la promovarea unei mobilități urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂.

Acest lucru se va realiza prin creșterea capacității, calității și atractivității mijloacelor de transport prietenoase cu mediul, în detrimentul celor bazate pe combustibili fosili”, transmite Primăria Lugoj.

Extinderea rețelei velo în Lugoj are ca obiective creșterea numărului anual de utilizatori ai pistelor de biciclete cu 37,12% până la finalul anului următor finalizării investiției, ca urmare a realizării celor 25,687km de piste și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO₂) cu 10,86%, datorită dezvoltării infrastructurii velo și plantării a 345 de arbori de-a lungul traseelor dedicate bicicliștilor.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni, între 30.06.2025 și 30.12.2027, iar valoarea totală a acestuia este de 33.313.559 lei, din care 25.862.233 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene.