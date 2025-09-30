Cursuri de italiană la Oratorica: după 3 luni vei putea vorbi liber (P)

Dorești să vorbești o limbă care se învață ușor? Italiana este una dintre cele mai frumoase și melodioase limbi din lume, care poate fi însușită în trei luni la cursurile Oratorica pentru copii și adulți.

Cunoașterea acestei limbi îți oferă o varietate de oportunități educaționale, profesionale sau de relocare în Italia. Descoperă limba lui Dante pentru a simți mai îndeaproape operele de artă, bucătăria italiană și viața liniștită pe malul Mării Mediterane.

Cursurile de italiană pentru adulți

Cunoașterea limbii italiene facilitează accesul la universități prestigioase, angajări în companii italiene și o integrare mai ușoară în societatea Apenină. Cursurile de italiană pentru adulți te pregătesc pentru toate aceste oportunități. Lecțiile sunt adaptate nevoilor tale specifice pentru a te ajuta să comunici încrezător, zi de zi, la magazin, la spital sau la noul job.

Oratorica a creat un pachet educațional care te motivează să înveți limba italiană și să reușești să-ți rezolvi treburile zilnice:

— formatul studiilor: online;

— în grup sau individual;

— program flexibil: dimineața, după-amiaza sau seara.

După trei luni de studiu vei avea un vocabular consistent care îți va da încredere în exprimare și interacțiuni cu vorbitorii nativi.

Cursurile de italiană pentru copii

Profesorii de la Oratorica depun maximum de efort pentru a le transmite copiilor pasiunea pentru studierea limbii italiene. Formatul orelor este conceput astfel încât discipolii să învețe jucându-se. De aceea, grupele sunt organizate în funcție de vârsta copiilor și nivelul lor de cunoaștere a limbii.

Ei învață gramatica, pronunția și dialogurile prin jocuri, povești captivante și activități creative, ceea ce le oferă posibilitatea de a învăța italiana într-un mod distractiv și natural, ca pe limba maternă. Aceasta le permite copiilor, încă de la vârste fragede, să dobândească o limbă de viitor, pregătindu-i pentru oportunități educaționale și culturale într-o țară cu potențial economic și profesional.

De ce să alegi Oratorica

Echipa Oratorica are profesori specializați și certificați internațional, cu experiență în predarea limbii italiene pentru toate vârstele. Metodologia modernă de predare a cursurilor de italiană garantează rezultate rapide și vizibile, adaptate nevoilor discipolilor școlii. Datorită mediului inovativ și prietenos al cursurilor, copiii și adulții obțin o experiență unică, care îi motivează să progreseze în fiecare săptămână.