STPT asigură prin CASCO cele 44 de autobuze electrice Karsan

Cele 44 de autobuze electrice Karsan, achiziționate de Primăria Timișoara prin Programul Operațional Regional, vor fi protejate prin asigurare CASCO începând cu data de 1 octombrie 2025, anunță Societatea de Transport Public Timișoara (STPT).

Contractul are o valoare de 324.500 lei, exclusiv TVA, și a fost atribuit prin licitație publică, pentru o perioadă de un an.

”Dorim, prin această măsură, să arătăm grija STPT față de investițiile orașului și să oferim timișorenilor certitudinea că aceste vehicule vor rămâne mereu la dispoziția lor.

Vorbim despre o flotă de mare valoare, parte din cea mai modernă etapă de dezvoltare a transportului public din Timișoara”, transmite STPT.

Prin CASCO, fiecare autobuz este acoperit integral în caz de incident.

„Asigurarea CASCO pentru autobuzele electrice Karsan este o măsură firească și necesară, prin care protejăm investițiile publice și susținem un transport sigur și modern pentru timișoreni”, spune Florin Petolea, directorul Societății de Transport Public Timișoara.

Sursa foto: STPT