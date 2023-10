”Învață să salvezi o viață!” – pe 22 octombrie, în Piața Operei din Timișoara

Duminică, 22 octombrie, între orele 14 – 17, în Piața Operei din Timișoara, se va desfășura cea de-a treia ediție a Campaniei ”Învață să salvezi o viață!”, organizată de jurnalista Diana Mihai.

Sub motto-ul „Împreună pentru siguranța rutieră!”, ediția din acest an reunește un număr mai mare de parteneri: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat – Timiș, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, Penitenciarul Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Unitatea de Primiri Urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, Help Trend, Hells Angels MC Timișoara, Timișoara Bikers MF, Moto Aikon, Vlad Neaga – VN Motorsport, Leo Borlovan – ABAS Timișoara, SpeCar, Mihoc Rally Team, Gao Racing Timișoara, Giurisici Motorsport, RTA/Romania Tuning Addicts și Doctor de Permise.

În deschiderea evenimentului, vor lua cuvântul reprezentanți ai instituțiilor de stat și parteneri din sectorul privat, care s-au alăturat acțiunii.

Pe platoul din fața Operei, va fi pusă în scenă simularea unui accident rutier cu trei victime, rezultat în urma coliziunii dintre două autoturisme, care au încercat să evite o trotinetă, având în vedere numărul mare de incidente cu această categorie de participanți la trafic.

În cadrul acțiunii, vor fi expuse două mașini avariate în urma unui accident rutier grav, patru mașini de concurs, două monoposturi și 30 de motociclete.

Cetățenii vor putea asista la un exercițiu de descarcerare și demonstrații de prim ajutor acordat victimelor din autoturism – roluri jucate de Sorin Mihoc, Marius Giurisici și Narghita Nonn, transformați în „victime” prin efecte speciale de make-up realizate de Daniela Cășuneanu Stănculete, campioană internațională la concursuri de profil.

După salvarea victimelor și transportarea acestora la ambulanță, vor intra în scenă polițiștii de la Biroul Rutier Timișoara, care vor începe investigațiile la locul accidentului, pentru a vedea cauza celor întâmplate; jandarmii vor asigura zona, iar polițiștii de penitenciar vor prelua „în arest” persoana vinovată de producerea accidentului, dată în urmărire generală pentru un cumul de infracțiuni.

”De ce reluăm anual aceste scenarii? Pentru că fiecare dintre noi putem fi oricând martori ai unui accident rutier cu victime și ar fi ideal să putem fi de ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.

O singură secundă poate face diferența dintre viață și moarte! Alături de eforturile pompierilor și paramedicilor, medicii sunt cei care duc lupta grea în salvarea victimelor accidentelor rutiere. Acordarea primului ajutor în caz de accident este un factor primordial în salvarea unei victime accidentate.

Campania are la bază numeroasele mărturii conform cărora mulți conducători auto, martori ai unor evenimente rutiere, sunt reticenți în a acorda primul ajutor persoanelor rănite în accidente, pornind de la premisa că le-ar putea dăuna mai mult în contextul necunoașterii metodelor de intervenție și informațiilor corespunzătoare în astfel de situații”, a precizat Diana Mihai.