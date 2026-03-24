Incendiu puternic într-o localitate timişeană

Marţi dimineață, un incendiu puternic a cuprins camera tehnică a unei locuințe din comuna Tomnatic. Focul a izbucnit în camera tehnică și s-a manifestat cu ardere generalizată pe o suprafață de aproximativ 350 mp, cuprinzând și acoperișul casei.

Au fost salvate celelalte încăperi și un cățel.

O femeie a fost preluată de către echipajul medical sosit la fața locului, suferind atac de panică, a transmis ISU Timiş.

La locul evenimentul au intervenit pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și pompierii voluntari din comună. Misiunea a durat mai bine de două ore.

Multe incendii la locuinţe

Doar în weekend, în județul Timiş s-au produs şase incendii la locuințe, care au afectat acoperișuri, anexe gospodărești și bunuri materiale. De asemenea, luni, 23 martie, au izbucnit alte trei incendii de acest tip.

În sprijinul pompierilor militari, pentru lichidarea incendiilor și înlăturarea efectelor negative, au acționat servicii voluntare pentru situații de urgență.

Pompierii timişeni recomandă

În contextul temperaturilor scăzute din timpul nopții și al utilizării intense a instalațiilor electrice și a sistemelor de încălzire, recomandăm cetățenilor să manifeste atenție sporită pentru prevenirea unor astfel de evenimente.

Având în vedere apropierea Sărbătorilor Pascale, facem apel la responsabilitate, astfel încât momentele petrecute alături de familie să nu fie umbrite de producerea unor situații de urgență.

Pentru creșterea gradului de siguranță, recomandăm:

• montarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon;

• verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum;

• utilizarea instalațiilor electrice în condiții de siguranță și efectuarea lucrărilor doar de către personal autorizat.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro (https://fiipregatit.ro/ghiduri/incendiu-inainte-de-eveniment-1-10#pregateste-te-i-previno-un-incendiu-de-locuinta-39) și aplicația de mobil DSU.

„ISU Timiș rămâne în permanență mobilizat pentru gestionarea situațiilor de urgență, acționând cu profesionalism pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului” – mesajul salvatorilor timişeni.

Sursa foto: ISU Timiş