Trei echipe de handbal ale LPS Banatul vor reprezenta judeţul Timiş la etapa zonală a ONSS

Trei echipe de handbal ale LPS Banatul vor reprezenta judeţul Timiş la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar (ONSS).

Fetele de la gimnaziu, pregătite de prof. Cosmin Zgîrdea, vor avea meciuri tari la Sebeş, în 28 martie.

Băieţii liceeni – antrenori prof. Dana Ionescu şi prof. Dănuţ Jurcă – vor evolua la Drobeta-Turnu Severin, în 3 aprilie.

În ceea de priveşte echipa de fete a liceului – pregătită de prof. Adriana Bota şi prof. Emanuel Hotca – ziua şi locul desfăşurării fazei zonale a ONSS urmează să fie stabilite.