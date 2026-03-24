24 martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei. Mesajul de la Timișoara.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei este marcată în fiecare an, în data de 24 martie, pentru a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai infecțioase boli la nivel global și pentru a încuraja prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la tratament.

Alegerea acestei zile are o semnificație istorică: marchează momentul în care, în 1882, Robert Koch a anunțat descoperirea bacilului responsabil de apariția tuberculozei.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, tema din acest an – „Da! Putem pune capăt tuberculozei” – transmite un mesaj de speranță și subliniază faptul că eradicarea acestei boli este posibilă prin acțiuni coordonate și acces la servicii medicale adecvate.

Tuberculoza este o boală infecțioasă, cauzată de bacilul Koch, care afectează plămânii, dar uneori și alte organe.

Boala se transmite pe cale aeriană, prin particule microscopice de secreții respiratorii eliminate în timpul tusei, strănutului sau vorbirii de către persoanele infectate.

Medicii atrag atenția că simptomele pot fi ușor ignorate în fazele incipiente, ceea ce duce frecvent la întârzierea diagnosticului și la creșterea riscului de transmitere.

„Tuberculoza este o boală foarte contagioasă. Principalele simptome sunt o tuse persistentă, slăbire în greutate, inapetență, transpirații nocturne și, în cazuri grave, se ajunge la tuse cu expectorație mucopurulentă sau cu sânge, ceea ce îi aduce pe cei mai mulți pacienți la medic”, explică dr. Gabriela Ionescu, medic pneumolog în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Diagnosticul începe de la suspiciunea clinică și imagistică, însă confirmarea se realizează în unități medicale de specialitate, respectiv în dispensare TBC și clinici de pneumoftiziologie.

„Radiografia pulmonară indică posibilitatea existenței tuberculozei, dar diagnosticul de certitudine se pune prin examenul de spută, care detectează bacilul Koch”, precizează medicul.

În ceea ce privește prevenția, specialiștii atrag atenția că aceasta este strâns legată de condițiile de trai și de prezentarea la medic la primele semne ale bolii.

„Metodele de prevenție țin în mare parte de creșterea nivelului de trai și de adresarea la medic în cazul persoanelor care tușesc mai mult de trei săptămâni. În momentul în care se diagnostichează un pacient cu tuberculoză, se face o anchetă epidemiologică, iar contacții sunt evaluați și ei”, spune dr. Gabriela Ionescu.

De asemenea, în România, vaccinul BCG împotriva tuberculozei se face la naștere, ca măsură de protecție timpurie, fiind introdus în schema națională de vaccinare.

Tratamentul tuberculozei este de durată, individualizat, și se realizează exclusiv în unități medicale de specialitate.

„Tratamentele se fac doar prin clinici specializate și dispensare de pneumologie, prin farmacii cu circuit închis. Tratamentul este individualizat și, în general, pentru tuberculoza pulmonară necomplicată durează șase luni. Formele de tuberculoză complicată pot necesita 1 an – 1,5 ani de tratament”, subliniază medicul.

Tuberculoza rămâne o problemă importantă de sănătate publică, însă este o boală care poate fi prevenită și vindecată, dacă este depistată la timp și tratată corespunzător. Medicii recomandă prezentarea la specialist în cazul apariției simptomelor persistente, pentru un diagnostic timpuriu și inițierea rapidă a tratamentului.