Acţiune de proporţii a poliţiştilor timişeni pe DN6: şoferi băuţi sau vitezomani, în trafic

Luni, 23 martie 2026, în intervalul orar 11:00–15:00, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Timiș, împreună cu structurile de ordine publică și alte formațiuni, au desfășurat o acțiune pe DN6, pe tronsoanele cu risc rutier ridicat.

Activitățile au avut ca scop creșterea siguranței rutiere, prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere.

Potrivit IPJ Timiş, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 266 de sancțiuni contravenționale, dintre care 174 pentru depășirea regimului legal de viteză, 24 pentru neportul centurii de siguranță, 2 pentru folosirea telefonului mobil la volan, 1 pentru depășiri neregulamentare și 62 pentru alte abateri. De asemenea, au fost sancționați 2 bicicliști și 2 utilizatori de trotinete.

Ca măsuri complementare, au fost reținute 10 permise de conducere, retrase 12 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare, iar 20 de vehicule au fost verificate tehnic cu sprijinul RAR.

Polițiștii au efectuat 57 de testări cu aparatul etilotest și 4 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Totodată, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier, respectiv punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Exemple:

* Un tânăr de 19 ani a fost depistat, în localitatea Șuștra, conducând cu 117 km/h pe un sector de drum limitat la 50 km/h, depășind limita legală cu 67 km/h, fiind sancționat cu amendă în valoare de 1822 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

* Un bărbat de 57 de ani a fost depistat, pe DN 6, rulând cu 104 km/h pe un sector limitat la 70 km/h, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul s-a ales dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, fiindu-i aplicată și o sancțiune contravențională în valoare de 1215 lei pentru depășirea limitei legale de viteză.

Totodată, polițiștii au desfășurat și activități preventive, fiind distribuite 62 de materiale informativ-preventive și 3 veste reflectorizante bicicliștilor depistați în trafic.

Astfel de acțiuni vor continua, în vederea reducerii riscului rutier și creșterii gradului de disciplină în trafic, a transmis IPJ Timiş.

Sursa foto: IPJ Timiş