Doar 13 țări din lume au aer curat conform standardelor OMS. Trei dintre ele sunt în Europa.

Doar 13 țări și teritorii din lume respectă standardele Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului, potrivit raportului global privind poluarea aerului publicat de compania elvețiană IQAir. În Europa, doar Andorra, Estonia și Islanda se încadrează în limitele considerate sigure.

Raportul World Air Quality 2025 realizat de IQAir a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări și teritorii și arată că doar aproximativ 14% dintre orașele lumii respiră aer considerat sigur. Proporția este în scădere față de anul precedent, când 17% dintre orașe respectau aceste standarde, arată Euronews.

Specialiștii spun că degradarea calității aerului este influențată în mare parte de schimbările climatice generate de activitățile umane. Incendiile de vegetație au avut un impact major asupra poluării în 2025. Furtunile de praf și alte fenomene extreme amplificate de arderea combustibililor fosili au contribuit de asemenea la aceasta.

În Europa, incendiile de vegetație au atins anul trecut niveluri record. Ele au provocat distrugeri în numeroase regiuni, contribuind sistematic la creșterea poluării atmosferice.

Organizația Mondială a Sănătății stabilește limite sigure pentru particulele fine PM2.5, care pot pătrunde adânc în plămâni și în fluxul sanguin. Aceste particule sunt asociate cu boli respiratorii, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer.

Pentru anul 2025, limita anuală recomandată de OMS este de 5 micrograme pe metru cub. În Europa, doar trei țări au reușit să respecte acest prag: Andorra, Estonia și Islanda. La nivel global, alte țări și teritorii care se încadrează în standarde sunt Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine americane. În total, 130 dintre cele 143 de țări analizate nu au respectat limitele recomandate.

Raportul arată că cele mai poluate țări din lume sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Republica Democrată Congo. De asemenea, toate cele mai poluate 25 de orașe din lume se află în India, Pakistan și China. Orașul Loni din statul indian Uttar Pradesh ocupă primul loc, cu o concentrație anuală medie de PM2.5 de 112,5 micrograme pe metru cub – de peste 22 de ori mai mare decât limita stabilită de OMS. La polul opus se află localitatea Nieuwoudtville din Africa de Sud, considerată cea mai puțin poluată dintre orașele analizate.

În 2025, 23 de țări europene au înregistrat creșteri ale nivelului de particule fine PM2.5. În acest timp doar 18 au raportat scăderi. Creșteri de peste 30% au fost observate în Elveția și Grecia. Au fost cauzate în mare parte de fumul provenit din incendii de vegetație și de praful saharian transportat în atmosferă. Malta a înregistrat cea mai mare reducere a poluării aerului, cu aproape 24%, datorită tranziției către energie regenerabilă și politicilor de reducere a emisiilor din transport.

Raportul subliniază și existența unor lacune semnificative în monitorizarea calității aerului la nivel global. În multe regiuni ale lumii, populația nu are acces la date locale și în timp real privind poluarea atmosferică. În 2025, programul global de monitorizare a calității aerului al Departamentului de Stat al SUA a fost întrerupt, ceea ce a redus disponibilitatea datelor în mai multe țări.

(sursa: Mediafax)