Poate inteligența artificială să salveze sistemele de sănătate?

I.A. ar putea transforma sectorul medical, de la diagnostic și cercetare până la gestionarea sistemelor de sănătate. Totuși, experții avertizează că tehnologia nu va putea rezolva problemele structurale ale sistemelor medicale, care se confruntă cu populație îmbătrânită și costuri în creștere.

Potrivit lui Ricardo Baptista Leite, directorul executiv al organizației HealthAI, sistemele de sănătate din multe țări riscă să devină nesustenabile dacă nu se vor aplica reforme drastice. „Dacă nu schimbăm sistemul, sistemele noastre de sănătate se vor prăbuși”, a spus acesta într-un interviu acordat Euronews.

Expertul atrage atenția că populația globală îmbătrânește, iar tot mai mulți pacienți suferă de mai multe boli cronice în același timp. Această tendință pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor medicale și asupra finanțării lor.

Inteligența artificială este deja utilizată în numeroase domenii din medicină. Tehnologia contribuie la dezvoltarea de medicamente, la diagnosticarea bolilor, la analiza imaginilor medicale și la intervenții chirurgicale asistate de roboți. De asemenea, sistemele bazate pe AI pot ajuta medicii în luarea deciziilor clinice, prin intermediul unor asistenți virtuali care analizează datele medicale și oferă recomandări.

Tehnologia este folosită și în domenii administrative ale sistemului medical. Printre acestea se numără detectarea fraudelor sau gestionarea cererilor de asigurări. S-ar putea ajunge astfel la reducerea costurilor și la creșterea eficienței. Specialiștii spun însă că beneficiile inteligenței artificiale vor fi limitate dacă sistemele medicale continuă să se concentreze exclusiv pe tratarea bolilor, în loc să pună accent pe prevenție.

Un model orientat spre prevenirea bolilor ar putea reduce numărul de îmbolnăviri. Ar fi reduse zilele de concediu medical și pierderile economice asociate problemelor de sănătate. Astfel, AI ar putea fi folosită pentru a analiza date medicale și pentru a identifica riscurile de boală înainte ca acestea să devină grave.

Deși miliarde de euro sunt investite în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, experții spun că rămâne întrebarea cine va plăti pentru implementarea lor în sistemele de sănătate. Ricardo Baptista Leite consideră că pentru ca aceste tehnologii să fie accesibile tuturor, sistemele publice de sănătate și companiile de asigurări trebuie să joace un rol important în finanțarea lor. În Europa, el vede un model bazat pe parteneriate între sectorul public și cel privat. Astfel, s-ar putea accelera adoptarea tehnologiilor medicale bazate pe AI.

Un alt obstacol major în utilizarea inteligenței artificiale în medicină este lipsa de încredere din partea personalului medical. Unii medici ezită să adopte aceste tehnologii deoarece nu le înțeleg pe deplin. De asemenea există și temerea de responsabilitatea juridică în cazul unor erori.

Experții spun însă că inteligența artificială nu ar trebui să înlocuiască medicii, ci să le completeze activitatea. În anumite domenii, cum ar fi analiza imaginilor medicale, studiile arată că AI poate avea o acuratețe chiar mai mare decât evaluarea realizată exclusiv de specialiști. Totuși, dezvoltarea și utilizarea acestor tehnologii depind de existența unor reglementări clare și a unui cadru de guvernanță care să asigure siguranța pacienților și protecția datelor.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Guvernul va adopta marți ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților