Guvernul va adopta marți ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților.

Guvernul urmează să adopte marți ordonanța care prevede declararea situației de criză pe piața carburanților și să ia mai multe măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei urmează să fie adoptată în ședința de marți a Guvernului.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, a anunțat luni Guvernul într-un comunicat de presă.

Ședința extraordinară a Executivului este programată marți de la ora 17.00.

Potrivit proiectului de ordonanță publicat luni seara de Ministerul Energiei, pe durata situației de criză, pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere se instituie măsuri de protecție care se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de normativ se propune:

-declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

-exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realizează doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

-se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a preveni creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

-se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

-se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

(sursa: Mediafax)