Screeningul prenatal, una dintre cele mai importante etape în monitorizarea unei sarcini. Sfaturile medicilor timișoreni.

Screeningul prenatal este una dintre cele mai importante etape în monitorizarea unei sarcini, pentru că oferă informații esențiale despre dezvoltarea fătului și despre eventuale riscuri.

Specialiștii atrag atenția că aceste investigații nu trebuie făcute doar în anumite situații, ci fac parte din evaluarea normală a unei sarcini.

„Un lucru este sigur: orice sarcină are nevoie de screening, chiar și fără o indicație specială. Sarcina în sine este o indicație pentru a face aceste investigații”, explică dr. Simona Farcaș, medic primar genetică medicală în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Screeningul prenatal începe, de obicei, cu teste biochimice și ecografii, care pot indica dacă există suspiciuni privind anumite anomalii cromozomiale la făt.

„Un test biochimic modificat, precum dublul sau triplul test, ne poate aduce în preajma suspiciunii unei boli cromozomiale. Nu neapărat Trisomia 21 – pot fi și alte anomalii, precum Trisomia 13 sau 18”, transmite dr. Simona Farcaș, medic genetician.

La Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, diagnosticul prenatal pentru depistarea anomaliilor cromozomiale se realizează printr-un program național de sănătate dedicat mamei și copilului, iar investigațiile sunt disponibile gratuit, în baza unei internări.

„Pacienții trebuie să fie informați și să știe că aceste teste există. Deciziile le aparțin în totalitate, însă este important ca părinții să cunoască riscurile și să aibă acces la toate informațiile despre evoluția sarcinii”, subliniază dr. Farcaș.