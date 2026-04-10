Incendiu la o casă, pompierii au intervenit de urgență (video)

Pompierii militari au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă, pe Aleea Flamingo din municipiul Deva.

De urgență, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta la camera centralei termice și la acoperiș.

Datorită acțiunii prompte, focul a fost localizat în scurt timp și, astfel, întreaga locuință a fost salvată.

În urma evenimentului, proprietarul casei a suferit arsuri minore la nivelul feței și a primit îngrijiri medicale, fără a necesita transport la spital.

Cauza probabilă de producere a incendiului urmează să fie stabilită.

Sursa imagini: ISU Hunedoara