Careu de aur pentru lotul Timișului la Olimpiada Națională de Fizică

La a 60-a ediție a Olimpiadei Naționale de Fizică, desfășurată în perioada 6-10 aprilie, la Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova, lotul județului Timiș, însoțit de doamna profesoară Ioana Jeflea (Colegiul Național “C.D. Loga”), a reușit să obțină o multitudine de premii și mențiuni acordate de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv medalii de aur, argint, bronz și mențiuni de onoare, din partea Societății Române de Fizică.

Dintre cei 15 componenți ai lotului județului nostru s-au evidențiat elevii Rareș Muntean (clasa a X-a, Liceul Teoretic “Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare) – premiul al II-lea și medalie de aur, Dragoș Popuțe (clasa a XI-a, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara) – premiul al III-lea și medalie de aur, Luca Blaj (clasa a VI-a, Colegiul Național “C.D. Loga” Timișoara) – premiul al III-lea și medalie de aur, Șerban Brindescu (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 16 “Take Ionescu” Timișoara) – prima mențiune și medalie de aur.

Iată și celelalte distincții obținute de lotul județului Timiș la ONF 2026: clasa a VI-aMathias Posa (“C.D. Loga”) – medalie de bronz, Andrei Șofîlcă (“C.D. Loga”) – mențiune de onoare; clasa a VII-aMatei Molnar (“C.D. Loga”) – mențiune și medalie de argint, Christian Peri (“C.D. Loga”) – medalie de bronz, Andrei Barna (“C.D. Loga”) – mențiune de onoare; clasa a VIII-aAndrei Pop (“Grigore Moisil”) – mențiune de onoare; clasa a IX-aTudor Sebastian Tănăsoiu (“C.D. Loga”) – medalie de bronz; clasa a X-aAlexandru Kelemen (“Grigore Moisil”) – medalie de bronz, Miruna Chira-Jurj (“Grigore Moisil”) – medalie de bronz, Andrei Flueraș („Grigore Moisil”) – medalie de bronz; clasa a XII-aSergiu Rouă (“Grigore Moisil”) – medalie de bronz.

Felicitări tuturor și mult succes la olimpiadele și concursurile viitoare!

