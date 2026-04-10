Europa s-ar putea confrunta în câteva săptămâni cu o penurie de combustibil pentru avioane.

Asociația europeană a aeroporturilor a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie sistemică de combustibil pentru avioane în trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, solicitând măsuri urgente la nivelul UE.

Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, Consiliul Internațional al Aeroporturilor – Europa (ACI Europe) a avertizat că o criză a combustibilului ar „afecta semnificativ economia europeană”, amplificând impactul macroeconomic al creșterii prețurilor petrolului provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, conform Reuters.

„Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluat într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, o penurie sistemică de combustibil pentru avioane riscă să devină realitate în Uniunea Europeană”, se arată în scrisoare.

ACI Europe a subliniat că apropierea sezonului estival, „când transportul aerian susține întregul ecosistem turistic de care depind multe economii ale UE”, a amplificat aceste temeri.

Potrivit unui studiu ACI bazat pe date disponibile până în 2019, conectivitatea aeriană contribuie anual cu 851 de miliarde de euro la PIB-ul economiilor europene și susține 14 milioane de locuri de muncă. Totodată, aeroporturile gestionează 26% din exporturile Europei, raportat la valoare.

În scrisoarea sa, ACI Europe a cerut monitorizarea aprovizionării la nivelul întregii Uniuni pentru a ajuta industria să își coordoneze răspunsul. „În prezent, nu există la nivelul UE o cartografiere, evaluare și monitorizare a producției și disponibilității combustibilului pentru avioane”, se arată în document.

În pofida anunțului făcut de Donald Trump privind un armistițiu de două săptămâni în războiul cu Iran, prețurile globale ale petrolului au rămas la niveluri ridicate.

