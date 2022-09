Handbaliştii timişoreni au primul meci acasă în Liga Zimbrilor. Etapa a doua a Ligii Zimbrilor programează sâmbătă, de la ora 17,00, la sala Constantin Jude din Timișoara, partida dintre SCM Politehnica și HC Buzău. Este prima apariție pe teren propriu pentru alb-violeți, care în prima rundă au cedat cu 27-24 la Turda.

Jucătorii timişoreni au avut mai mult de o săptămână la dispoziție pentru a pregăti acest meci, după ce au jucat în avans în etapa de debut a campionatului.

„Cred că la Turda am făcut un meci bun, în ciuda faptului că gazdele s-au distanțat în secvențele de final, dar și în contextul eliminărilor pe care noi le-am luat în ultimele zece minute. Am jucat de la egal la egal, în majoritatea momentelor, așa că eu consider că lucrurile sunt de bun augur. Sper din tot sufletul ca băieții să se concentreze la fel cum au făcut-o în ultimele partide de verificare și să păstrăm cele trei puncte la Timișoara”, a declarat Horvath Atilla, antrenorul SCM Politehnica Timișoara.

Buzoienii au jucat în prima etapă în compania campioanei, Dinamo București, echipă pe care au condus-o cu trei goluri la mijlocul primei reprize, dar au cedat cu 34-22.

Handbaliştii oaspeţi au antrenor nou, Gabriel Armanu, care l-a înlocuit pe Pero Miloșevic, și au făcut și ei mai multe transferuri în intersezon.

„Toate înfruntările din Liga Națională vor fi grele. Ați văzut că au și apărut surprizele, victoria Sucevei în Baia Mare. Trebuie să fim foarte concentrați la toate meciurile, fie acasă, fie în deplasare. Buzăul este o formație puternică, are mulți jucători străini, a schimbat antrenorul și știm că Gabi Armanu obține rezultate bune când preia o echipă, așa că da, va fi un meci greu”, a conchis Horvath Atilla.

Pentru partida SCM Politehnica Timișoara – HC Buzău 2012 (sâmbătă, 3 septembrie, ora 17,00), Sabin Ignat mai are unele probleme medicale. Pentru columbianul Santiago Mosquera, sosit mai târziu, continuă procesul de acomodare, iar staff-ul tehnic apreciază că va fi la capacitate maximă peste aproximativ patru săptămâni.