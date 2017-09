Ghiozdane şi rechizite la început de an şcolar

Organizaţia de Femei a PSD Timişoara le-a pregătit elevilor o surpriză cu ocazia începutului de an şcolar. În cadrul unei acţiuni caritabile, au fost oferite 86 de ghiozdane noi şi rechizite necesare copiilor care se pregătesc de şcoală.

„Este un proiect social de suflet în care PSD Timiş se implică an de an. Dorinţa noastă este să oferim un cadou copiilor înainte de începerea noului an şcolar. Le-am transmis să se bucure de copilărie, pentru că este o perioadă minunată din viaţă pe care o să şi-o amintească cu nostalgie peste ani”, a declarat preşedintele executiv al PSD Timiş, Călin Dobra.

Ghiozdanul dăruit micuţilor conţine caiete, penare, carioci, creioane şi acuarele. „Am dorit să aducem un zâmbet copiilor şi să le dăruim un ghiozdan complet echipat pentru noul an şcolar.

Campania noastră se adresează elevilor din învăţământul primar, cărora le-am oferit şi un program cu jocuri, muzică şi dans, în care am implicat şi părinţii”, a spus preşedintele Organizaţiei de Femei a PSD Timişoara, Gabriela Popovici.