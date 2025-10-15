Fotbal feminin – Superliga: rezultate, clasament și etapa viitoare

Fotbal feminin – Superliga: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultatele etapei a 8-a: Gloria Bistrița – ACS Atletic Olimpia Gherla 6-2, ACS Vasas Femina – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, Farul Constanța – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0, Universitatea Olimpia Cluj – Politehnica Timișoara 2-1.

clasament fotbal feminin

Etapa viitoare – sâmbătă: CSM Unirea Alba Iulia – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 12), Politehnica Timișoara – ACS Vasas Femina, Gloria Bistrița – Farul Constanța (ambele de la ora 14); duminică: ACS Atletic Olimpia Gherla – Universitatea Olimpia Cluj (ora 12).

Sursa foto: Politehnica Timișoara Femina/Facebook

