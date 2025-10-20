Festivalul Recoltei, la Giroc. Fondurile colectate vor sprijini construirea unui centru pentru copii nevoiași

Comunitatea din Giroc este invitată să sărbătorească toamna și generozitatea la Festivalul Recoltei – Ediția a III-a, un eveniment organizat de Asociația Filantropică Ortodoxă „Sfântul Dimitrie”, în parteneriat cu Primăria Comunei Giroc.

Festivalul îmbină tradiția cu fapta bună: fondurile colectate la acest eveniment vor sprijini construcția unui centru pentru copii nevoiași din comunitatea giroceană.

Evenimentul care va avea loc în 26 octombrie, de la ora 13, și va fi prezentat de Dan Negru, aduce pe scenă artiști îndrăgiți ai muzicii populare – Carmen Popovici-Dumbravă, Carmen Biruescu, Roberta Crintea, Marian Medregoniu, Vanesa Jarja, Doriana Talpeș – și formații locale precum Ansamblul Ghiocelul, Timișul, Mugurașii de Pustă, Vocea Bucuriei, Active Dance Studio și Akusti-K.

Momentul special al serii va fi susținut de trupa Holograf.

Atmosfera va fi completată de produse tradiționale de sezon, activități pentru copii, un imens ceaun de 1.000 de litri, peste 8.000 de sărmăluțe și un photo-corner tematic, pentru amintiri frumoase.

Pentru cei care doresc să contribuie la strângerea fondurilor necesare, dar nu pot ajunge fizic la Festivalul Recoltei de la Giroc, organizatorii au pus la dispoziție, pentru donații, contul bancar: RO69BRDE360SV66342483600.