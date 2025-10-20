Consiliul Județean Timiș propune, în această săptămână, numeroase evenimente culturale dedicate publicului de toate vârstele

Consiliul Județean Timiș propune, în această săptămână, o serie de evenimente culturale dedicate publicului de toate vârstele: expoziții temporare și permanente, vernisaje și un concert.

La Muzeul Național de Artă Timișoara are loc evenimentul „Cantica Profana – Transylvanian Folk Songs Reimagined”, unde se vor auzi vocile țăranilor înregistrați de Béla Bartók în urmă cu mai bine de o sută de ani, în satele din Transilvania, reimaginate prin jazz de un cvartet de muzicieni improvizatori de prim rang la nivel internațional. Evenimentul se desfășoară în Sala Baroc, iar accesul este permis pe baza biletului de intrare, disponibil la casieria muzeului.

De asemenea, tot în Sala Baroc, iubitorii de operetă sunt invitați la concertul „Întâlnire cu Barinkay”. Evenimentul marchează 140 de ani de la premiera mondială a celebrei operete „Voievodul țiganilor”, compusă de Johann Strauss-fiul. Intrarea este liberă.

La Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, actorii pun în scenă, pentru cei mici, spectacolele „Frumoasa adormită”, „Zaiafeturi” și „Albă ca Zăpada și cufărul celor 7 pitici”. Biletele se pot achiziționa de la casieria teatrului cât și online accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

LUNI, 20 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Vernisajul expoziției „Atingeri de strălucire”, Bastion Maria Theresia, etaj 1, ora 14:00.

MARȚI, 21 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „Albă ca Zăpada și cufărul celor 7 pitici”, 3+, ora 10:00 și ora 11:45.

MIERCURI, 22 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Vernisajul expoziției „Passepartouze”, în Sala Baroc, ora 18:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „Albă ca Zăpada și cufărul celor 7 pitici”, 3+, ora 10:00;

Spectacolul „Zaiafeturi”, 10+, ora 15:00 și ora 17:00.

JOI, 23 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

„Cantica Profana – Transylvanian Folk Songs Reimagined”, în Sala Baroc, ora 19:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „Frumoasa adormită”, 4+, ora 10:30 și ora 13:00.

VINERI, 24 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Curtea”, în Sala Barocă;

Concert „Întâlnire cu Barinkay”, în Sala Baroc, ora 19:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

SÂMBĂTĂ, 25 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

DUMINICĂ, 26 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”