Editura Trei și Librăria Cărturești Operei din Timișoara vă invită vineri, 24 octombrie, începând cu ora 19, la evenimentul de lansare a cărții „Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză” scrisă de Domnica Petrovai, psihoterapeut de cuplu și familie, fondatoarea companiei Mind Education și a Școlii pentru Cuplu.

Alături de autoare vor participa Dana Trubiansky și Ancuța Coman-Boldișteanu, psihoterapeuți de familie și cuplu.

„Incredibil, și duminica asta trebuie să mergem la masă la ai tăi?!”, „Nu ții niciodată cont de nevoile mele!”, „În fiecare seară butonezi telefonul cu orele, m-am săturat!”

Acestea și o sumedenie de alte replici pot fi la ordinea zilei într-un cuplu. Iar emoțiile din spatele lor pot fi normale, atâta vreme cât fiecare dintre cei doi și le asumă și are în vedere nu doar binele său propriu, ci și al relației și al celuilalt. În esență, nu conflictul este negativ, ci modul în care ne raportăm la el, perpetuându-l sau evitându-l mai mult sau mai puțin elegant. Și uneori se ajunge la părăsirea cuplului, explicită sau tăcută, prin fuga într-o relație extraconjugală sau în muncă, de exemplu, ori chiar la ruptura definitivă.

Recurgând la vasta sa experiență în psihoterapia de cuplu, Domnica Petrovai oferă în această carte o înțelegere a conflictului, a cauzelor și posibilităților sale de rezolvare, precum și numeroase exemple și tehnici menite să vă ajute să depășiți momentele supraîncărcate emoțional, să vă cunoașteți mai bine și să vă consolidați relația.

Domnica Petrovai este psihoterapeut de cuplu și de familie, fondatoarea programului de formare „Cuplu Conștient”, unde pregătește și supervizează terapeuții în demersul lor de a sprijini cuplurile aflate în criză. De peste 25 de ani ghidează oameni, companii și școli în procesul lor de transformare emoțională și organizațională, efort care se reflectă în proiectele pe care le coordonează: „Mind Education”, „Sinergie”, „Școala pentru Cuplu și Bine”.