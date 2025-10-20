A fost aprobată varianta preliminară a Planului Urbanistic pentru cartierul Fabric.

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Timișoara a aprobat varianta preliminară a Planului Urbanistic pentru cartierul Fabric.

Propunerea stabilește spații pentru amenajarea a două parcări publice mari, variante pentru creșterea conectivității între zona Sinagogii și Strada Pestalozzi și completarea promenadei de pe malul Begăi între Podul Dacilor și Podul Andrei Șaguna.

„Fabricul este unul dintre cele mai valoroase cartiere istorice ale Timișoarei, iar obiectivul nostru este să-i redăm strălucirea de altădată, protejând unicitatea patrimoniului și adaptându-l nevoilor de astăzi.

Aprobarea variantei preliminare a Planului Urbanistic este un pas important pentru renașterea întregii zone. Așa cum am făcut și în cazul proiectului de regenerare a zonei Traian sau al celui de refuncționalizare a Sinagogii, urmează etapa de consultare publică, în care vom lucra împreună cu comunitatea pentru a construi viziunea de viitor a cartierului.

Fabricul are potențialul de a redeveni un cartier viu, atractiv și bine conectat, un exemplu de cum patrimoniul poate fi protejat și pus în valoare prin investiții inteligente și prin implicarea comunității”, anunță primarul Dominic Fritz.

Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată (PUZCP) Fabric urmărește conservarea arhitecturii și a caracterului cartierului istoric, creșterea suprafețelor verzi și modernizarea spațiilor publice.

Noile reglementări vor acoperi peste 90 de hectare din zona istorică și zonele adiacente, incluzând zone rezidențiale, zonele industriale aferente străzii Pestalozzi și malurile canalului Bega.

În varianta preliminară, au fost identificate două amplasamente pentru viitoare parcări publice mari: la intersecția străzilor Pestalozzi și Ștefan cel Mare, respectiv pe Strada Mehadia, în apropierea Complexului Studențesc.

Totodată, au fost inventariate bateriile de garaje existente în zonele de blocuri, care vor putea fi transformate în parcări moderne la sol, pentru a elibera spațiul public și a îmbunătăți accesibilitatea în cartier.

Propunerea include, de asemenea, deschiderea malului sudic al Canalului Bega între podurile Dacilor și Andrei Șaguna, pentru a completa promenada din Timișoara și a permite accesul public pe această porțiune.

În plus, PUZCP Fabric prevede crearea unor culoarele eco-peisagere pe fostele albii ale râurilor care traversau cartierul, precum, adaptarea Străzii Pestalozzi într-o arteră verde și alte măsuri pentru înverzirea cartierului.

În această iarnă, municipalitatea va demara etapa de consultare publică cu comunitatea din cartier, mediul economic, universitar, specialiștii și persoanele interesate.

PUZCP Fabric este elaborat de SUBCONTROL pentru Primăria Municipiului Timișoara. Valoarea contractului este de 1.504.965 de lei (fără TVA), iar durata realizării serviciilor este de 35 de luni.