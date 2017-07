Facebook românesc, cu buton de „dislike”

Facebook-ul românesc s-a născut la Târgu Jiu. Un tânăr de 25 de ani a creat o aplicaţie asemănătoare celebrei reţele de socializare, dar cu un buton în plus: mult-discutatul dislike. În plus, este o armă redutabilă împotriva hărţuitorilor: arată cine şi de câte ori îţi vizitează pagina.

La 25 de ani, Alexandru Bărbuţu este un kinetoterapeut pasionat de IT, pasiune din care a rezultat o aplicaţie cu două funcţii aşteptate de tinerii care folosesc reţelele de socializare: butonul „dislike” şi notificările care te anunţă cine îţi vizitează profilul.

„Ideea mi-a venit în facultate , consultându-mă cu câţiva colegi… că nu ne puteam exprima sincera apreciere sau dezapreciere”, spune Alexandru Bărbuți.

Tânărul a lucrat timp de doi ani la aplicaţie.

Potențialii utilizatori sunt încântați:

„Mi se pare chiar foarte interesant, din moment ce acest băiat din Târgu Jiu a reuşit să facă totuşi ce nu a reuşit să facă Facebook-ul (…) mi se pare foarte OK, din moment ce ai variantă de like, e foarte OK să ai şi variantă de dislike”.

„Am înţeles că şi monitorizează oarecum cine e sau când ai vizitat sau ceva de genul… profilul.. ceea ce e foarte bine. Pentru cei care au o iubită … părinţii care au copiii mai nebuni aşa, puţin”.

„Am făcut şi o funcţie pentru a vedea în timp real cine îţi vizitează profilul , pentru liniştea părinţilor… ”, confirmă inventatorul aplicației, scrie digi24.ro.

Aplicaţia MyTalk este gratuită şi disponibilă, momentan, doar pentru sistemele Android. Deocamdată, e folosită de 100 de oameni.