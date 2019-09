EXCLUSIV! Un timișorean a murit cu zile într-un azil de bătrâni, iar procurorii n-au găsit nici după trei ani vinovatul

În tot acest timp n-a fost audiat nici un martor, dosarul a fost plimbat de la un parchet la altul, iar medicul acuzat de ucidere din culpă de fiica victimei a închis căminul respectiv și a… deschis altul!

Exasperată de non-combatul procurorilor timișoreni, o timișoreancă stabilită în Marea Britanie a expediat, recent, un memoriu către Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, solicitând declanșarea procedurii disciplinare față de persoanele care se fac vinovate de tergiversarea dosarului de ucidere din culpă în care victimă este tatăl său.

“Renașterea bănățeană” a publicat, în exclusivitate, detalii cu privire la contextul în care tatăl timișorencei Nausica Deal, Ioan Ciulănescu, a murit în 8 august 2016, la câteva luni după internarea într-un azil de bătrâni din Moșnița Nouă, Casa Samiha, în articolele “Moarte suspectă întrun cămin de bătrâni de lângă Timișoara. O femeie acuză de ucidere din culpă conducerea azilului în care și-a internat părintele: «Tata a decedat după atâta tortură și neglijență!»” (28 septembrie 2016) și “Tărăgănare suspectă în rezolvarea unui dosar ce conține acuzația de ucidere din culpă” (7 februarie 2017).

Ping-pong cu dosarul

În memoriul său, doamna Nausica Deal aduce la cunoștința Inspecției Judiciare faptul că, la 22 septembrie 2016, a formulat o plângere penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara împotriva a trei persoane, pentru săvârșirea de către acestea a infracțiunii de ucidere din culpă prevăzută și pedepsită de articolul 192, alineatul 2 Cod penal, cele trei persoane indicate ca făptuitori fiind Tarik Al Samnah (la vremea respectivă medic la Asociația Casa Samiha, cu sediul în sat Moșnița Nouă, nr. 750, jud. Timiș), Dana Petruț (soția medicului, angajată pe-atunci a aceluiași centru de îngrijire bătrâni) și Eros Adalbert Stefan (președinte al Asociației Casa Samiha).

“Urmare a plângerii formulate de subsemnata, s-a format dosarul nr. 10193/P/2016, care a fost conexat la dosarul nr. 8450/P/2016. Ulterior, dosarul a fost declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, formându- se dosarul nr. 157/P/2017. Nici aici dosarul nu a stat decât câteva luni, procurorul dispunând declinarea dosarului Parchetuluide pe lângă Judecătoria Timișoara, unde a fost înregistrat în luna ianuarie 2018, având numărul 739/P/2018. Doresc să menționez că, din momentul în care acest dosar a revenit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, nu s-a efectuat nici un act de urmărire penală, nu s‑a dispus nici o anchetă și cu atât mai puțin vreo expertiză medico-legală”, susține timișoreanca în sesizarea trimisă Inspecției Judiciare.

A murit după trei săptămâni de chinuri

În continuare, fiica bătrânului decedat în azilul din Moșnița Nouă expune pe larg evenimentele care au precedat moartea tatălui său: “În fapt, defunctul meu tată a fost internat în perioada 18.04.2016 – 08.08.2016 la centrul de îngrijire bătrâni ai asociației sus indicate. Am recurs la această asociație pentru că tatăl meu suferea de boala Alzheimer, astfel că am primit toate asigurările că va fi îngrijit așa cum trebuie și va beneficia de toată atenția, primind și tratamentul

necesar în acel centru, în schimbul unei sume de bani lunare. Menționez că tatăl meu nu era într-o stare gravă, era cooperant și se putea exprima destul de coerent pentru boala sa și, mai mult, era într-o stare fizică excelentă, cântărind la momentul internării în acel centru circa 90 kg.

Ulterior internării în acest centru de bătrâni, tatăl meu a suferit o fractură de col femural, a fost lăsat să sufere timp de 3 săptămâni, fără a avea parte de îngrijirea de specialitate care seimpunea, consecința fiind decesul în urma unei embolii provocate de fractura descrisă”.

Martorii, ignorați cu desăvârșire

Inspecția Judiciară mai află, din memoriul timișorencei, că aceasta a făcut toate demersurile legale pentru ca persoanele vinovate de decesul tatălui său să fie aduse în fața justiției, dar că sa izbit de lipsa de implicare a procurorilor și polițiștilor desemnați să facă cercetări în dosarul respectiv: “Evident că, revoltată fiind de decesul tatălui meu, fiind informată de condițiile inumane la care a fost supus, de gradul de înfometare și nepăsare, am depus plângerea penală împotriva celor trei făptuitori furnizând toate probele, video și audio, numele martorilor angajați în acel centru care puteau confirma afirmațiile mele. Menționez că nici până în acest moment, la trei ani de la depunerea plângerii, procurorii care au «instrumentat»acest dosar nu au folosit nici una din probele furnizate de subsemnata și, ce este cel mai grav, nici un martor nu a fostchemat la audiere”.

Corb la corb nu-și scoate ochii

Petenta își exprimă și temerile pe care le are vizavi de activitatea inexistentă a autorităților în acest dosar, avansând și o posibilă explicație a non-combatului organelor de cercetare penală: “Consider pe această cale că se impune cercetarea disciplinară a persoanelor vinovate de tergiversarea acestui

dosar care se încearcă a fi dus până la împlinirea termenului de prescripție astfel ca făptuitorii să nu mai poată răspunde penal. Doresc să vă informez, de asemenea, că acest dosar este întârziat în mod voit deoarece doi dintre prezumtivii făptuitori sunt ofițeri de poliție angajați ai IPJ Timiș, având informații că aceștia sunt protejați de colegi, care nu doresc să-i cerceteze”.

“Raportat la argumentele expuse mai sus, apreciez că se impune verificarea acestor aspecte și solicit declanșarea procedurii disciplinare a persoanelor vinovate de tergiversarea acestui dosar. Am luat cunoştinţă de faptul că sesizarea mea nu poate privi legalitatea hotărârilor judecătoreşti, respectiv a soluţiilor pronunţate de procuror. Îmi asum răspunderea, în condiţiile legii, privind veridicitatea aspectelor sesizate”, a concluzionat fiica bătrânului decedat la azilul din Moșnița Nouă.

După trei ani, parchetul n-are nici un suspect

Curioși să vedem ce ne răspunde Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, am solicitat conducerii acestuia să ne comunice dacă, în afară de plimbatul dosarului de la o unitate de parchet la alta, s-a și lucrat ceva în acest caz. Previzibil, PJT ne-a lămurit buștean: “La acest moment procesual nu se efectuează cercetări cu privire la o anumită persoană (suspect)”. Atât și nimic altceva. Cu alte cuvinte, au trecut trei ani și Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara n-are încă nici o bănuială cu privire la persoana care l-a lăsat pe bătrânul Ioan Ciulănescu să moară în chinuri cumplite. Doar că, luând în considerare aspectele relevate în memoriul fiicei victimei, ne exprimăm îndoiala că, fără să audieze din 2016 încoace vreun martor, organele de cercetare penală chiar își doresc soluționarea acestui caz.

Casa Samiha a dispărut din peisaj, medicul și-a deschis o nouă afacere

Nederanjat de procurorii timișoreni nici măcar cu o floare, doctorul acuzat de Nausica Deal în plângerea penală, Tarik Al Samnah, a pus punct activității de la Casa Samiha din Moșnița Nouă și a înființat un nou cămin de bătrâni, Casa Nur, în Dumbrăvița. Omul n-a pierdut deloc timpul: în 22 septembrie 2016, doamna Nausica Deal a depus plângerea penală, iar peste nici două luni, în 10 noiembrie 2016, și-a început activitatea firma Alia Nur Grace SRL din Timișoara, patronată de Tarik Al Samnah, care și-a deschis un punct de lucru în Dumbrăvița: Casa Nur.

Cum ar veni, nici usturoi n-a mâncat domnul doctor, nici gura nu-i miroase…