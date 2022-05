EXCLUSIV! Moarte suspectă într-un cămin de bătrâni de lângă Timişoara. O femeie acuză de ucidere din culpă conducerea azilului în care și-a internat părintele: ”Tata a decedat după atâta tortură și neglijență!”

Stabilită în Marea Britanie de mai multă vreme, timișoreanca Nausica Deal s-a văzut nevoită să îl încredințeze pe bătrânul ei tată, Ioan Ciulănescu, ajuns la 83 de ani și suferind de boala Alzheimer, unui centru de îngrijire specializat.

Octogenarul timișorean a ajuns, astfel, în aprilie a.c., la Casa Samiha din Moșnița Nouă, un centru de seniori care, conform celor menționate pe site-ul propriu, asigură servicii de cazare, medicale și de îngrijire personală, contra unei sume lunare. Din păcate, sejurul bătrânului la respectivul centru s-a încheiat după doar câteva luni, în dimineața zilei de 8 august, Nausica Deal fiind anunțată că tatăl său a decedat.

Șefii centrului, acuzați de ucidere din culpă

Circumstanțele în care s-a produs decesul lui Ioan Ciulănescu au ajuns, însă, să facă obiectul unui dosar penal, pentru că fiica bătrânului a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara o plângere penală în care îi acuză de… ucidere din culpă pe Tarik Al-Samnah (medic la Casa Samiha), Dana Petruț (soția medicului respectiv, angajată a aceluiași centru de îngrijire) și Adalbert Ștefan Eros (președintele Asociației Casa Samiha)! În plângerea sa, Nausica Deal expune motivele pentru care a ajuns să formuleze acuzații de asemenea gravitate la adresa celor menționați mai sus, motive pe care le vom prezenta și noi în cele ce urmează.

Atrasă de promisiuni

Astfel, după ce explică cum a ajuns să apeleze la acest centru de bătrâni – „Am recurs la această asociație pentru că tatăl meu suferea de boala Alzheimer, astfel că am primit toate asigurările că va fi îngrijit așa cum trebuie și va beneficia de toată atenția, primind și tratamentul necesar în acel centru, în schimbul unei sume de bani lunară” -, doamna Deal precizează că tatăl său „nu era într-o stare gravă, era cooperant și se putea exprima destul de coerent pentru boala sa și, mai mult, era într-o stare fizică excelentă, cântărind la momentul internării în acel centru circa 90 de kilograme”.

Sesizați vreo diferență între cele două fotografii ale lui Ioan Ciulănescu, una făcută nu cu multă vreme de la internare, iar cealaltă cu puțin timp înaintea decesului?

Nausica Deal a fost convinsă că tatăl său se află în deplină siguranță, însă, la sfârșitul lunii iulie, anumite informații primite din interiorul centrului i-au stârnit îngrijorarea.

Probleme în Paradis

Drept urmare, l-a contactat telefonic pe fiul său, Mircea Finch, care locuiește în Timișoara, și l-a trimis să verifice starea de sănătate a bătrânului. Veștile n-au fost deloc bune: „Fiul meu mi-a confirmat faptul că tatăl meu era într-o stare jalnică, lovit la șold și cu multiple echimoze pe membrele superioare și în zona capului”. Mai mult, doamna Deal susține în plângerea penală că a primit informații conform cărora „bătrânii care se aflau internați erau bruscați, înfometați, legați de pat și, mai grav, sedați pentru a nu pune probleme angajaților” și că „îngrijitoarele angajate în acest centru nu aveau voie să contacteze familiile bătrânilor internați, iar când se trimiteau clipuri video cu acești bătrâni familiilor, acestea erau regizate în așa fel încât să arate că aceștia erau bine îngrijiți”.

Încercări de liniștire

După ce a vorbit cu fiul său, în 30 iulie, doamna Nausica Deal i-a trimis un sms doctorului în grija căruia se află bătrânii internați la Casa Samiha, Tarik Al-Samnah, „în care îmi exprimam îngrijorarea privind starea tatălui meu, întrebându-l pe acesta ce este cu acele contuzii și echimoze care, printre altele, dovedeau și faptul că tatăl meu fusese legat la mâini. Răspunsul acestuia m-a consternat efectiv: <tatăl dvs. are circulație periferică proastă>. Evident că nu eram nici proastă și nici naivă, având fotografiile cu starea tatălui meu, astfel că i-am solicitat din nou acestui medic explicații pertinente. Cu acest prilej l-am întrebat pe medic dacă este sigur că tatăl meu nu are vreo fractură și am primit asigurări că nu, că tatăl meu este bine (??) și că i se aplică gheață pe zonele tumefiate”.

Nu-ți convine, ia-l acasă…

Peste alte cinci zile, povestește doamna Deal, în 5 august, „verișorii mei se duc în vizită la tatăl meu, unde își exprimă și ei îngrijorarea, iar una dintre infirmiere încearcă să-i liniștească cu același text, adică circulația periferică… În aceeași seară primesc de la acel centru un clip video pe telefon care era, chipurile, menit să mă liniștească, dar se vedea clar că tata avea dureri cumplite din cauza acelei fracturi de șold și, oricât s-ar fi străduit <regizorul> acelui clip, era evident că tatăl meu își trăia ultimele zile. În acest context l-am sunat pe medic și am insistat să-l ducă pe tata la spital, bănuind că acea fractură poate genera un tromb (cheag de sânge) care să producă o embolie fatală”. Însă, spune Nausica Deal, „răspunsul acestui medic a fost că nu este nevoie, că acele echimoze dispar și că… dacă nu-mi convine, să vin și să-l externez pe tata!!! Mai mult, mi-a spus pe un ton agresiv că suma pe care o plătesc la acest centru nu ar fi suficientă pentru a-l duce la spital pe tatăl meu…”.

Un final previzibil

Presimțirile fiicei bătrânului s-au adeverit: “În 08.08.2016, tata a decedat după atâta tortură și neglijență, după ce a intrat în comă. Și nici atunci acest medic nu știa nimic, îmi spunea că tatăl meu doarme. Absolut stupefiant!!! (…) Este important de menționat aspectul că tatăl meu a ajuns în aproximativ 3 luni de la 90 la 40 kg!”.

Fiica defunctului susține că tatăl său a fost legat de pat, medicul spune că echimozele au fost cauzate de circulația periferică proastă a bătrânului

În certificatul medical constatator al decesului, la rubrica “Starea morbidă inițială”, scrie negru pe alb: fractură col femural stâng. Iar doamna Deal a solicitat efectuarea unei necropsii la IML Timișoara, rezultatul acesteia urmând să ajungă în dosarul de la parchet.

Acuzații dure

Ca atare, Nausica Deal susține, în plângerea sa penală, următoarele: „Considerăm că tratamentul medicului, manevrele și indicaţiile acestuia au fost unele necorespunzătoare, iar procedurile medicale ne-au adus cel mai mare prejudiciu posibil, rezultând decesul tatălui meu. În acest context apare în mod clar faptul că medicul a interpretat în mod eronat diagnosticul pacientului, refuzându-i acestuia îngrijirile necesare de specialitate. În mod normal, medicul curant ar fi trebuit să ceară un consult de specialitate ortopedie-traumatologie. Dacă s-ar fi procedat astfel, un specialist ortoped ar fi constatat fractura de col femural și ar fi dispus efectuarea unei radiografii și, eventual, o intervenție chirurgicală care ar fi salvat viața tatălui meu.

Conform medicului de la centrul de bătrâni, Ioan Ciulănescu n-avea nimic, doar că imaginea șoldului omului spune cu totul altceva

Din cauza faptului că a fost diagnosticat greșit de numitul Tarik Al-Samnah, iar tratamentul ce ar fi trebuit instituit nu a fost efectuat, statusul hemodinamic al pacientului s-a depreciat, iar acesta a intrat în comă, evoluția sa fiind nefavorabilă. La data de 08.08.2016, pacientul prezintă stop cardiac neresuscitabil, fiind declarat decesul. Considerăm că decesul pacientului a rezultat datorită neglijenței și a lipsei de îngrijire a dr. Tarik Al-Samnah, care, dacă ar fi cerut un simplu consult interdisciplinar, tatăl meu ar fi fost astăzi în viață”.

Doctorul rămâne pe poziție

Acestei plângeri penale, Nausica Deal i-a anexat și fotografii cu tatăl său, în care se văd clar echimozele de pe brațe, precum și zona șoldului stâng, care arată groaznic. De asemenea, fiica decedatului a pus la dispoziția procurorilor și copii ale discuțiilor purtate telefonic și pe internet cu doctorul Tarik Al-Samnah, din care reiese că, într-adevăr, acesta a încercat mereu să o liniștească pe Nausica Deal și să-i prezinte doar în roz lucrurile…

Contuzii pe centimetru pătrat

Chiar și după ce bătrânul Ioan Ciulănescu a murit, medicul respectiv susținea că nu-și explică în nici un fel ceea ce s-a întâmplat. Iată cum suna unul dintre mesajele doctorului Tarik Al-Samnah către doamna Deal în dimineața fatidică: „Azi-noapte, pe la ora 1,30, am fost la cămin, că am avut o urgență cu alt pacient, la care am chemat Salvarea. Domnul Ciulănescu a fost bine, a fost cu ochii deschiși, a stat pe marginea patului, n-a avut nici o problemă. Azi dimineață am plecat la Lugoj și acum m-a sunat fata și mi-a zis că s-a întâmplat ceva cu domnul Ciulănescu, că a decedat. Eu acum sunt în drum spre Timișoara, să văd ce s-a întâmplat. N-a avut absolut nimic! O fi făcut un stop cardio-respirator… Dar azi-noapte era bine! Dumnezeu în cer îmi este martor! Nu a avut, doamnă, nimic, n-a avut absolut nimic, vorbea cu noi, râdea cu noi și n-a avut absolut nimic”.

Trimiși la plimbare

După ce am luat la cunoștință de toate aceste lucruri, l-am contactat telefonic pe doctorul Tarik Al-Samnah, pentru a-i solicita un punct de vedere cu privire la acuzațiile doamnei Deal. Surprinzător, medicul a refuzat să discute cu noi, pretextând că are o avocată și că aceasta este mandatată să prezinte varianta dumnealui. Doar că, înainte de a mai apuca să spunem noi ceva – de exemplu, să întrebăm numele avocatei, pentru a lua legătura cu dumneaei -, doctorul ne-a închis telefonul în nas.

Apărat de-un… acuzat

Ne-am spus că asta e, nu este nici prima, nici ultima oară când întâlnim oameni reticenți, era dreptul său de a păstra tăcerea, dar, după doar o jumătate de oră, ne-a sunat chiar avocata cu pricina, cu care am stabilit o întâlnire pentru a doua zi. Un detaliu interesant: avocata respectivă nu era chiar avocată, ci – așa cum s-a prezentat – consilierul juridic al Asociației Casa Samiha, este vorba despre Claudia Rețeanu, al cărei nume a intrat în luna februarie a.c. în atenția presei, în urma unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, care anunța că doamna Rețeanu a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și exercitarea, fără drept, a unei profesii, cea de… avocat. Sigur, o acuzație trebuie și dovedită, verdictul urmând să-l dea instanța, doar că, pentru doctorul Tarik Al-Samnah, nu sună deloc încurajator un titlu de genul „Un medic acuzat de ucidere din culpă este apărat de o avocată acuzată de înșelăciune”…

Nimic nou la orizont

În fine, astea sunt doar detalii, să trecem la fondul problemei, ne-am zis și, după ce i-am prezentat informațiile pe care le aveam, am rugat-o pe doamna Rețeanu să ne ofere punctul de vedere al celui pe care îl reprezintă. Previzibil, aceasta ne-a declarat că nimic din ce susține în plângerea penală fiica bătrânului decedat nu este adevărat, că la Casa Samiha totul este în regulă, că absolut toți bătrânii sunt bine îngrijiți și că nici vorbă de înfometare, sedare, bruscare sau legare de pat, și că echimozele lui Ioan Ciulănescu erau cauzate, într-adevăr, de o circulație periferică proastă.

Centrul de seniori din Moșnița Nouă

Consilierul juridic al Casei Samiha s-a blocat, însă, în momentul în care i-am arătat fotografiile cu Ioan Ciulănescu la puțin timp după internarea în centru, respectiv în ultimele zile ale existenței sale, îndeosebi poza cu șoldul vânăt-negru lăsând-o fără cuvinte pe doamna Rețeanu. De altfel, dumneaei ne-a precizat că nu știa de problema de la șold, fiindcă doctorul Tarik Al-Samnah nu a informat-o cu privire la acest lucru. Cum exact lovitura de la șold, lăsată netratată și neinvestigată de un medic ortoped-traumatolog, este motivul principal pentru care fiica decedatului a formulat plângerea penală, am încheiat dialogul cu doamna Rețeanu, din moment ce dumneaei nu cunoștea amănunte cu privire la acest aspect.

Dialog prin sms

N-a trecut, însă, nici o oră de la despărțirea de consilierul juridic, că doctorul Tarik Al-Samnah ne-a contactat printr-un mesaj telefonic, dorind să-și precizeze, până la urmă, propriul punct de vedere. Din sms în sms, în scris și în format video, s-a creat până la urmă un dialog între noi, pe care vi-l vom prezenta în continuare.

Dialog „R.b.” – doctorul Tarik Al-Samnah

– Bună ziua. Vă trimit alăturat o înregistrare cu pacientul în discuție cu 20 de ore înainte de deces. Cu o presupusă fractură de col femural, cum pretindeți dumneavoastră, nu s-ar fi putut deplasa singur și mai ales fără dureri (n.r. – doctorul ne-a trimis un clip de un minut și jumătate, în care, ajutat de o îngrijitoare, Ioan Ciulănescu, fără să scoată nici un sunet, se mișcă cu greutate de pe hol până la televizorul dintr-o cameră).

– Domnule doctor, eu nu pretind nimic, certificatul medico-legal pretinde…

– Acest pacient a fost feblețea căminului, lucru pe care, la un moment dat, îl vor spune și infirmierele la declarații, când va fi cazul. Eu nu am văzut certificatul medico-legal, eu am văzut doar pacientul și starea lui.

În certificatul medical constatator al decesului, la rubrica „Starea morbidă inițială”, se menționează: fractură col femural stâng

– Perfect. Înseamnă că imaginea horror a șoldului său, așa cum reiese din fotografiile pe care i le-am arătat consilierului dumneavoastră juridic, este, de fapt, una normală.

– Este ușor să aruncăm cu pietre. Ar fi foarte frumos din partea dumneavoastră dacă ați verifica ceea ce o să susțineți în articol.

– Eu nu arunc cu pietre, ci prezint acuzațiile dintr-o plângere penală, fotografii și punctul dumneavoastră de vedere, pe care mi l-a transmis consiliera dumneavoastră și anume: în Casa Samiha totul este în regulă, bătrânii sunt bine îngrijiți, iar conduita dumneavoastră atât în ceea ce-i privește pe ceilalți bătrâni, cât și în ceea ce l-a privit pe decedat a fost ireproșabilă. Voi prezenta ambele puncte de vedere, plus pozele. Nu înțeleg ce îmi reproșați.

– Nu vă reproșez decât că ați spus că sunt înfometați, sedați și neîngrijiți. Este aprecierea dumneavoastră și nu puteți afirma ceva ce nu cunoașteți.

– Ați fost informat greșit: am spus că în plângerea penală se susțin lucrurile acestea. Evident, aceste aspecte trebuie probate de persoana care a făcut plângerea penală, nu de mine. Eu prezint afirmațiile ei și infirmările dumneavoastră.

– Vă mai trimit o filmare ca să vă faceți o părere despre centrul nostru și cum sunt tratați bolnavii (n.r. – în filmarea respectivă, de 33 de secunde, o bătrână își exprimă admirația fără rezerve față de doctorul Tarik Al-Samnah, „ghidată„ fiind de interlocutoarea sa, care pregătește răspunsurile cu replici de genul „E un om bun… Are grijă de voi… Mă bucur că sunteți fericită aici…„). Și mai am filmări o grămadă cu toți pacienții mei. Și mai sunt feed-back-uri pe Facebook de la aparținători, pe care le puteți prezenta fără nici o problemă.

– Nu aveți cumva și un filmuleț în care Ioan Ciulănescu să declare același lucru, că vă iubește? Până acum mi-ați trimis un clip în care bătrânul e clar în transă, merge greu, mecanic și nu scoate un cuvânt, o poză în care l-ați lipit de dumneavoastră și un clip în care o doamnă este foarte veselă și răspunde la întrebări ridicate la fileu. Personal, nu m-ați convins cu imaginile astea că Ioan Ciulănescu n-avea o problemă medicală gravă la șoldul stâng. Dar poate îi convingeți pe procurori. Baftă!

– Uitați ce rău tratați sunt pacienții mei, mănâncă în aer liber, printre ei este și domnul Ciulănescu, Dumnezeu să îl odihnească (n.r. – este vorba de o fotografie care prezintă mai mulți bătrâni la masă).

– Domnule doctor, de ce nu l-ați trimis pe Ioan Ciulănescu la un medic ortoped-traumatolog? Cum ați putut ascunde problema gravă de la șold familiei, căreia i-ați transmis că totul e în regulă?

– O să răspund în fața organelor competente. Mulțumesc.

– Succes.

Acestea sunt punctele de vedere ale celor implicați, alăturat vă prezentăm și câteva imagini, concluziile le puteți trage dumneavoastră, cititorii…