Este căutată o „doamnă” de 50 de ani, care a lovit cu maşina o tânără pe trecerea de pietoni

O tânără a fost lovită de o mașină, ieri după-amiază, pe trecerea de pietoni de la Mc Donald’s din Arad.

La volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, care inițial a oprit, dar, ulterior, profitând de faptul că victima a urcat să-și ia actele de la secretariatul universității din apropiere, ar fi părăsit locul faptei.

Întreaga întâmplare a fost povestită de sora tinerei.

„Ieri, 07.09.2020 ore 15.45 sora mea traversa trecerea de pietoni din fața Mc Donald’s din Arad cu semaforul verde si a fost lovită ( a ajuns pe bordul mașinii si pe urma pe jos ) de o mașină neagră condusă de o “doamnă” in vârstă de aproximativ 50 de ani, care inițial s-a oprit. Trebuia sa o duca la politie si la spital.

Deoarece avea toate documentele la secretariatul facultății pt înscriere a rugat-o pe această așa zisă Doamna sa meargă întâi să-și iau actele de identitate, necesare pentru presentarea la politie pentru identificarea. Sora mea a urcat la secretariat iar când a coborât doamnă fugise din fața facultății lăsând-o in aceste condiții (vezi poză).



Fiind in stare de shock si mai ales având încredere in oameni, nu a făcut absolut nimic relativ la identificarea persoanei. Nu a făcut o poza la numărul de mașină, nu i-a cerut un act, un număr de telefon, nimic.

Ma întreb dacă aceasta “DOAMNA” are copii sau frați? Ma întreb cum a putut sa o lase pe sora mea in stare de shock in aceste condiții un mijlocul străzii? Ma întreb cum s-ar fii simțit această doamnă daca copilul sau sora ei ar fi fost redusă in această stare de o persoana care fuge de la fața locului unde a fost accidentului? Ma întreb unde are moralitatea această ființă? Sau dacă are o conștiința? Sau dacă toată lumea care trecea prin centru la acea ora de vârf si-a pus întrebarea: “ce i s-a întâmplat acestei fete. Are nevoie de ajutor?”

Cel mai mult ma deranjează faptul ca nici această ființă nici alți pietoni sau automobiliști au avut un minim de atenție față de sora mea.

Graba, banii si puterea va face sa va simțiți highlanders .

Vă doresc stimată doamna sa puteți simți ceea ce am simțit eu astăzi (din păcate sora mea era atât de șocată ca nu mi-a apus nimic până azi) cand am aflat de accidentul surorii mele mai mici, ridicat la pătrat.

Va mulțumesc pentru atenție”, a scris Nicoleta Vlad‎ pe Facebook, conform newsar.ro.