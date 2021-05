Directorul de la „Horticola” Timișoara, forțat de USR să plece. Andrei Drăgilă: „Am fost intimidat și s-au făcut presiuni pentru a demisiona”

Andrei Drăgilă, directorul SC ”Horticola” SA Timișoara, este forțat să renunțe la funcție, din motive politice. Presiunile vin din partea conducerii primăriei, care nu-l mai vrea pe Drăgilă director, dorind să numească un șef agreat din USR.

Andrei Drăgilă a ripostat printr-un comunicat remis redacției, în care acuză presiunile asupra sa, nefiind dispus să cedeze:

”Din păcate sunt nevoit să prezint public o situație extrem de gravă care m-a afectat direct. La sfârșitul săptămânii trecute, am avut o discuție privind activitatea mea cu domnul viceprimar al Timișoarei, Ruben Lațcău, la inițiativa dânsului.

Fără menajamente, domnul viceprimar mi-a cerut demisia din postul de director la Societatea Horticola, spunându-mi că trebuie să aducă oameni noi în posturile de conducere. Am fost intimidat și s-au făcut presiuni asupra mea pentru a demisiona din postul pe care l-am ocupat în urma unui concurs legal. Sunt de 38 de ani în această funcție și sunt probabil cel mai longeviv director din acest sector de activitate.

Societatea pe care o conduc nu a avut pierderi în nici un an de când sunt eu director, am avut rezultate excelente la fiecare bilanț și mi-am văzut de treabă, indiferent de culoarea politică a celor care au condus primăria în toți acești ani. Nu am fost tratat în acest fel de nici un primar sau viceprimar, indiferent de partidul din care proveneau. Eu sunt un profesionist care își vede de treabă și nu face politică și nu pot să accept ca cineva să își bată joc de mine și de munca mea.

Nu exista nici un motiv legal, financiar sau de altă natură pentru schimbarea mea și nu pot fi de acord ca acest lucru să se întâmple din rațiuni strict politice sau personale. Nu am de gând să mă las intimidate, dar nici nu pot trece peste această tentativă de a-mi păta munca și cariera. Eu voi rămâne același om dedicat comunității și voi munci cu seriozitate și corectitudine, cel puțin până la expirarea mandatului de director la SC Horticola”.