CFR Călători informează că, de mâine, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor, care va fi valabil până în 14 decembrie 2019. Astfel, peste 1.200 de trenuri se vor afla zilnic în circulaţie, în funcţie de perioada din an.

Trenurile Zăpezii vor circula spre şi dinspre cele mai căutate staţiuni montane pentru schi – precum cele de pe Valea Prahovei şi Vatra Dornei. În plus, în perioada 8 ianuarie – 28 februarie, biletele valabile la Trenurile Zăpezii vor fi reduse cu 25 la sută de luni până joi – anunţă CFR Călători.

Duratele de parcurs au fost reduse „Duratele de parcurs pentru trenurile de pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa au fost reduse în medie la aproximativ 2 ore şi 15 minute pentru trenurile IR cu opriri în staţiile principale şi la 1 oră şi 58 de minute pentru trenurile fără oprire”, mai spun reprezentanţii CFR Călători.

Pe lângă legitimaţiile de călătorie emise în baza facilităţilor acordate prin acte normative diferitelor categorii de călători (ex. gratuitate pentru studenţi şi reduceri pentru elevi, pensionari etc), CFR Călători oferă o gamă diversă de oferte comerciale (ex. abonamente, card TrenPlus, minigrup, etc).

CFR Călători mai anunţă acordarea de reduceri tarifare speciale cuprinse între 20% şi 45% din tariful de transport preţ întreg şi copil la un număr de 104 trenuri InterRegio în perioada 9 decembrie 2018 – 9 iunie 2019 şi acceptarea călătoriei posesorilor de abonamente valabile la tren Regio la 98 de trenuri InterRegio, în perioada 9 decembrie 2018 – 9 iunie 2019.

Biletele pot fi cumpărate online, din staţii şi agenţii CFR, de la automate de vânzare în gări şi distribuitori autorizaţi, conform radioresita.ro.