Dan Negru, victima propriilor producții tv: ”Pe Mama Natură eu am inventat-o, iar pe maneliști tot eu i-am adus la tv!”

În cei 25 de ani de televiziune, Dan Negru a avut sute de invitați la celebrele sale show-uri de Revelion. Cu mulți dintre ei, cu cei mai inimoși, a legat și frumoase prietenii pe viață.

Dan Negru ne-a povestit, în interviul pentru ego.ro, și despre artiștii pe care îi păstrează în suflet și cărora le-a purtat noroc la debut: ”Sunt nașul lor muzical!”.

Dan Negru a petrecut cu Mirabela Dauer, de Paște

Dan Negru a legat și frumoase prietenii pe platourile de filmare. Dacă cea cu actorul Florin Piersic este deja de notorietate, cei doi formând o echipă imbatabilă, pe micul ecran, Dan vorbește la superlativ și despre Mirabela Dauer, vedeta cu voce de cinci stele.

”De Paște, am petrecut alături de Mirabela Dauer, la munte, undeva pe lângă Hunedoara. Se înțelege bine și cu nevastă-mea, dar și cu cei doi copii ai mei.

Ne știm de 25 de ani, este prietena noastră de familie. Alături de Mirabela m-am pozat, în aceeași ipostază, din 12 în 12 ani. Prima oară a fost la TVR, în primul meu decor de televiziune, a doua poză e realizată în pauza unui Revelion, iar ultima este făcută recent, de Paște. Nouă ne-a făcut cunoștință regretatul producător de televiziune Titus Munteanu.

Și cu dânsul ne vizitam, l-am îndrăgit, era tare blând. Acum, dacă ar mai fi trăit, nu și-ar mai fi găsit locul în televiziune”, ne-a mai declarat Dan Negru.

”Sunt nașul muzical al lui Pepe și al lui Marcel Pavel”

Dan Negru e ferm convins că a avut mână bună și în muzică, căci tinerii pe care i-a prezentat la debut au devenit, între timp, mari artiști.

”Eu l-am prezentat prima oară pe Pepe, apoi am colaborat cu el și la ”Next Star”, dar și pe Minodora la Maxxim, și ea a cântat prima oară tot la mine într-o emisiune tv. Lui Marcel Pavel i-am prezentat debutul la Festivalul ”Mamaia”, dar și tenorului Vlad Miriță, au luat și premii atunci”.

În semn de recunoștință, Vlad Miriță vrea să-l invite pe Dan Negru la spectacolul lui, care marchează 20 de ani de carieră, și pe care tenorul îl va organiza la Târgoviște, în vară.

”Pe Mama-Natură eu am inventat-o, iar pe maneliști tot eu i-am adus la tv. Însă, apoi, am vrut și altceva!”

Odată cu trecerea anilor, Dan Negru și-a dorit să realizeze și alt gen de emisiune.

Se simțea confortabil în scaunul de prezentator de concursuri, având deja experiența lor, de la televiziunea Prime TV, din Republica Moldova, unde găzduiește și în prezent producțiile ”Da sau nu” și ”Roata norocului”.

Numai că, la Antena 1, nu s-au dorit astfel de concursuri, așa că devenise, surpriză!, victima propriilor sale producții tv, cu maneliști și cu fete sexy.

”I-am nășit pe toți. Pe Mama Natură eu am inventat-o, iar pe maneliști tot eu i-am adus la tv. Însă, apoi, am vrut și altceva. Au trecut acele vremuri, am vrut să prezint un quiz, o emisiune care îți antrenează mintea”, ni s-a mai confesat Dan.

A rămas ”Regele audiențelor” și după transferul la Kanal D, unde prezintă ”Jocul cuvintelor”

Dan Negru ne-a vorbit, în interviul pentru ego.ro, și despre trecerea, de la show-ul de divertisment, la concursul ”Jocul cuvintelor”, pe care îl prezintă miercuri, joi și vineri, de la orele 22.30, la Kanal D.

”Mă bucur că am succes cu acest gen de emisiune, în care oamenii trebuie să nimerească unele cuvinte, este un fel de gimnastica minții.

Avem un public curat, mi-am dorit să fac și acest gen producții. Stăm bine la audiențe, în cele trei zile de difuzare”.

El a reușit să sufle audiența fostului loc de muncă, Antena 1, care, pe intervalul lui orar, în zile diferite, difuzează ”Chefi fără limite” și telenovela ”Adela”. Kanal D s-a clasat pe locul al doilea, după veșnicul rival PRO TV.

Prima ediție a fost vizionată de 1.024.000 de telespectatori din întreaga țară. La nivel național, quiz show-ul a acumulat 4,2% Rating si 13,8% Share.