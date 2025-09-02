Dan Negru, furios după ce a rămas blocat în trafic: „Pe ce se duc banii mei din impozite?”

Dan Negru a fost blocat în trafic pe Valea Oltului, ca aproape fiecare dintre cei care circulă prin zonă. Furios, prezentatorul tv și-a exprimat nemulțumirea față de infrastructura din Rom ânia.

Omul de televiziune bănățean le atrage atenția guvernanților, scriind pe pagina sa de Facebook despre lipsa de investiții și compară situația din prezent cu cea de acum trei decenii.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește „pentru binele meu”, ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități.

Acu’ vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune si am început naveta Timișoara-Bucuresti pe drumul ăsta.

Drumul e la fel ca atunci.

În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu’ niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea . Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie.

Dar acu’ îmi pare rău că printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite?

Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc…Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București.

Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung .Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși 😤

Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei!

N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: ‘Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și iți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani’.

Concret și țintit. Și aș da banii împăcat.

Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă 😂”, mai scrie Dan Negru.

Sursa foto: Facebook