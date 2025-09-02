Trei bărbați au murit într-un accident pe autostrada A1 Deva – Sibiu

Accident teribil pe autostrada A1, în zona localit ății Boița, județul Sibiu.

În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară.

„Din nefericire trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora. Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, anunță ISU Sibiu.

Cei trei bărbați care efectuau lucrări de întreținere au fost loviți de un autotren pe banda 1, la kilometrul 230. Traficul spre Sibiu a fost complet blocat și deviat la kilometrul 225, conform stiripesurse.ro.

Sursa foto: ISU Sibiu