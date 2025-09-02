Accident grav în Timișoara, un tânăr s-a răsturnat cu mașina și a lovit stâlpul unui semafor

Un tânăr de 26 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu spre Cetății, iar la intersecție cu strada Vuk Karadjic a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers.

În urma impactului autoturism condus de tânăr s-a răsturnat în colțul străzii Cloșca, ulterior intrând în coliziune și cu un stâlp de susținere a semaforului electric.

Un bărbat de 72 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 51 de ani, a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

