Ruben Lațcău, tată pentru a doua oară

Life
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Viceprimarul Ruben Lațcău a anunțat, marți, pe Facebook că a devenit tată pentru a doua oară.

„Un sentiment minunat să devii părinte, cu atât mai mult când e a doua oară. Mulțumim medicilor, asistentelor și întreg personalului Maternității Odobescu pentru profesionalism și grijă.

Fiica noastră s-a născut aici, în spitalul orașului, unde, în doar câteva săptămâni, alte 199 de mame au ales să aducă pe lume copiii lor.

Pentru noi, pentru părinții pe care i-am întâlnit aici, această experiență e dovada că Timișoara poate construi servicii publice de cea mai bună calitate, la nivelul celor mai bune clinici private”, a scris viceprimarul Timişoarei pe reţeaua de socializare.

Foto: Facebook

