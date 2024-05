Dacă robotul ”Da Vinci” de la Spitalul Județean din Timișoara devine istorie, bolnavii de cancer sunt condamnați la infirmitate și suferință

Pacienții cu afecțiuni grave cărora tehnicile chirurgicale moderne le-ar mări atât speranța de viață, cât și șansa de a duce ulterior un trai normal sunt neputincioși în fața deciziilor autorităților, care au tăiat finanțările de orice tip.

Cei afectați de maladii cumplite, precum cancerul, mai au totuși o speranță: chirurgia robotică. Aceasta încă se mai practică la Timișoara, grație unui proiect cu finanțare europeană, în cadrul căruia pot fi operați o sută de bolnavi diagnosticați cu această boală.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu decontează proceduri de chirurgie robotică, iar programul de profil al Ministerului Sănătăţii înfiinţat în 2008, la Institutul Fundeni, a fost întrerupt în 2013.

”Finanțarea s-a oprit din lipsă de fonduri. Noi, la vremea aceea, nici nu aveam aparatura necesară.

Prima operație prin chirurgie robotică am efectuat-o în iulie 2015, în cadrul unui proiect european. Până acum am făcut 96 din cele 100 de intervenții pentru care am primit fonduri.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei ani, iar luna viitoare se încheie”, a declarat prof. dr. Ciprian Duță, medic primar la Clinica de Chirurgie II din cadrul Spitalului Județean Timișoara.

Potrivit acestuia, în momentul de față chirurgia robotică – prin care se realizează atât ”eliminarea” bolii, precum și păstrarea calității vieții după operație – poate fi efectuată în doar trei spitale de stat din țară.

”Există în momentul de față trei roboți funcționali în spitalele private, unde pacientul plătește intervenția.

În sistemul sanitar de stat, chirurgia robotică se mai practică la Spitalul Militar Central din București și la Timișoara, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii Louis Țurcanu.

La Fundeni nu se mai fac astfel de operații. La Cluj-Napoca au încercat să continue în sistem de coplată, însă nu au mai continuat după cercetările făcute de DNA”, a precizat prof. dr. Ciprian Duță.

Potrivit acestuia, sistemul de coplată este mai ieftin decât costurile presupuse de intervenția făcută în privat, pacientul achiziționând materialele și instrumentarul necesar pentru a beneficia de o tehnică chirurgicală modernă.

Chirurgia robotică nu este destinată unor operații banale

Potrivit specialiștilor, chirurgia robotică nu este destinată unor intervenţii banale, ci este un vârf de tehnologie ce ajută pacienţii în situaţii în care diferenţa este făcută din punct de vedere al riscului de complicați și al consecinţelor evolutive post-operatorii.

”Noi când am realizat proiectul am inclus toate cancerele pelvine, de colon sau rect, genital și de prostată. Pacienții sunt selectați în funcție de gradul de evoluție al bolii.

La cazurile avansate nu se aplică această tehnologie. Noi, ca medici, utilizând robotul, avem o mai bună vizibilitate, mai exact, vedem la dimensiuni mai mari și tridimensional.

În plus, manevrabilitatea este mai bună, mâinile robotului sunt capabile să facă mișcări de răsucire pe care membrele umane nu le pot face. De asemenea, ai acces în spații foarte mici, cu instrumente fine.

Pentru pacient, nu doar că eliminăm boala, dar recuperarea este mai rapidă, iar calitatea vieții e îmbunătățită. Bolnavii pot reintra în câmpul muncii după operație, dar au și alte beneficii.

De exemplu, în cazul cancerului de prostată, în întreaga lume, e indicație pentru chirurgia robotică care, spre deosebire de intervenția clasică, nu e invalidantă, menținându-se funcția sexuală și continența urinară”, a precizat prof. dr. Ciprian Duță. Totodată, conform specialiștilor, în cazul cancerului de rect se încearcă păstrarea traficului pe căi naturale.

La Timișoara încă se mai fac intervenții, atât la adulți, cât și la copii

Robotul ”Da Vinci” de la Spitalul Județean Timișoara a fost achiziţionat printr-un proiect european, în valoare totală de patru milioane de euro.

”Pentru robot și mentenanță s-a alocat jumătate din sumă, cealaltă parte fiind destinată asigurării instrumentarului – pentru că acesta are un număr fix de utilizări, nu se sterilizează și trebuie reînnoit – și materialelor necesare celor o sută de operații.

Proiectul a fost realizat de o echipă de specialiști de la Clinica de Chirurgie II, durata lui fiind de trei ani. În luna iulie, acesta se va încheia”, a spus prof. dr. Ciprian Duță. Potrivit acestuia, până la finalizarea acestui proiect mai pot fi operați patru bolnavi, până la limita de o sută de intervenții, prevăzută.

De asemenea, la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara a fost implementată chirurgia robotică.

Fundația Botnar, din Basel (Elveția) a pus la dispoziție aparatura necesară, iar Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” s-a angajat să finanțeze întreținerea echipamentelor și să asigure consumabilele necesare până la finele anului 2022.

Acest lucru a fost posibil cu ajutorul unui proiect finanțat cu trei milioane de dolari. În prezent, costurile unei astfel de intervenții chirurgicale se ridică la aproape 4.000 de dolari.

Copiii care sunt operați prin chirurgie robotică resimt mai puțin durerea postoperatorie, stau mai puțin în spital, se recuperează mai rapid și își reiau mai repede activitatea cotidiană. Chirurgia robotică poate fi utilizată într-o varietate mare de afecțiuni: malformații renale, digestive, genitale, ale sistemului respirator, dar și în boli oncologice.

”Da Vinci” riscă să ajungă un exponat de muzeu

Chirurgia robotică este cea mai avansată tehnică medicală în momentul de față.

Este o metodă minim invazivă, cu o acuratețe și precizie excepțională, cu vizibilitate mai bună și rezultate superioare altora. În acest caz, chirurgul nu operează cu propriile mâini, ci manevrează de la distanță robotul, fiind așezat la o consolă în sala de operație.

Sistemul computerizat transformă mișcarea mâinilor în impulsuri transmise brațelor robotice. Astfel de intervenții presupun incizii mai mici și o pierdere mai redusă de sânge.

Chirurgia robotică permite efectuarea unor operaţii dificile şi complexe, în special în zone anatomice înguste, unde există o serie de structuri vitale.

Din păcate, în lipsa unor programe de finanțare, aceste aparate, adevărate capodopere în medicină, numite ”Da Vinci”, riscă să ajungă exponate de muzeu, banii primiți de la asigurările de sănătate pentru un caz rezolvat neacoperind cheltuielile.

”Casa de Sănătate decontează o sumă mică. Din cei 3.000 de euro, la cât se ridică costurile unei operații, primim… 300 de euro! Am făcut mai multe demersuri să se creeze un program național pentru chirurgie robotică.

Nici astăzi nu există așa ceva”, a declarat prof. dr. Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timișoara. Potrivit acestuia, chirurgia robotică este susținută și cu bani din bugetul spitalului. ”Conducerea unității ne-a ajutat prin achiziția de instrumente de sutură mecanică, care nu erau prevăzute în proiectul finanțat cu bani europeni. Casa de Sănătate decontează conform tarifului pe caz rezolvat”, a afirmat prof. dr. Ciprian Duță.

În cadrul proiectului de cercetare derulat la Clinica de Chirurgie II, au fost tratate prin chirurgie robotică în jur de 70 de cazuri de cancer de rect și colon, zece, în care a fost afectată prostata și 20, localizate la uter.

”Pacienții au fost din întreaga țară. Au fost eligibile cazurile care s-au pretat pentru abort robotic”, a completat chirurgul timișorean care a realizat 80 la sută din totalul intervențiilor. Potrivit acestuia, rămase fără sprijinul direct al autorităților, centrele de stat din București și Cluj-Napoca au renunțat la practicarea chirugiei robotice.

În ciuda acestui fapt și fără un indiciu clar că lucrurile se vor îndrepta, specialiștii timișoreni dau asigurări că nu vor renunța la implementarea acestei tehnici deosebit de avantajoase din punct de vedere medical pentru pacienții afectați de cancer.

”Am solicitat ministerului crearea unui nou program național, care să asigure fonduri pentru chirurgia robotică, însă nici unul dintre miniștri nu a luat acest lucru în considerare.

Noi am cerut să se finanțeze 200 de operații pe an la nivel național. Costurile unei operații variază în jur de 5.000 – 10.000 de euro.

Cum nu am primit un răspuns afirmativ din partea autorităților, am căutat alte surse de finanțare”, a spus prof. dr. Ciprian Duță.

Potrivit acestuia, au fost realizate mai multe proiecte pe fonduri europene. ”Un nou proiect a fost demarat în ianuarie, în cadrul căruia Clinica de Chirurgie II este coordonator național pentru pregătirea a o mie de specialiști din țară în următorii trei ani, în chirurgia oncologică minim invazivă.

Noi ne-am specializat la centrul de pregătire din Strasbourg, iar sub coordonarea noastră vor fi organizate cursuri de pregătire în București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara.

Pe plan local vor fi 300 de specialiști. De asemenea, mai avem două proiecte, dintre care unul în parteneriat cu colegii din Szeged, privind pregătirea în diferite domenii chirurgicale, iar un altul de cercetare, pentru care așteptăm rezultatul evaluării la finalul acestui an.

Astfel, încercăm să avem instrumentar și materiale necesare în chirurgia robotică și în următorii ani”, a afirmat prof. dr. Ciprian Duță.