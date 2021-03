Cu un picior în groapă, Colterm își răsfață angajații cu bonusuri de performanță

În timp ce, de ani buni încoace, compania figurează pe lista rău-platnicilor a furnizorilor de energie, cu datorii istorice încă neachitate, la Colterm SA toată lumea râde, cântă și dansează. De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, iar compania locală de termoficare nu și-ar duce zilele de azi pe mâine, în ultimii patru ani, în Colterm s-au împărțit cadouri cu o frenezie greu de explicat.

În perioada controlului efectuat în decembrie 2020, auditorii Camerei de Conturi Timiș au descoperit că, în perioada 2017-2020, la Colterm SA “s-au efectuat cheltuieli cu premii, ajutoare, evenimente, mese servite, bilete de odihnă și tratament, tichete cadou, taxă pescuit sportiv, etc., în sumă totală de 6.521.645 lei, deși societatea înregistrează pierderi și se confruntă cu mari dificultăți financiare”.

Echipa de audit a constatat că “au fost acordate premii, ajutoare jubiliare (în funcție de vechimea în cadrul societății), ajutoare pensionare în valoare totală de 3.154.199 lei, conform situațiilor prezentate de societate, din care: în anul 2017 – 596.454 lei; în anul 2018 – 1.114.816 lei; în anul 2019 – 764.017 lei; în perioada ianuarie – septembrie 2020 – 678.912 lei”. Din totalul de 3.154.199 lei, ponderea de 86,71 la sută o reprezintă ajutoarele jubiliare și cele de pensionare, în sumă totală de 2.734.991 lei, cuantumul nominal acordat fiind cuprins între 1.354 lei și 12.862 lei.

Bonusuri de performanță într-o companie falimentară

Auditorii au mai observat că au existat cazuri în care au fost acordate prime substanțiale unor persoane cu funcții de conducere, atât în activitatea de producere, distribuție și transport energie termică, cât și la stația de sortare, respectiv un șef de sector a primit în lunile februarie, iunie septembrie, octombrie și decembrie 2019 suma totală de 16.750 lei cu un cuantum lunar cuprins între 1.000 lei și 8.500 lei. Pentru o companie cu un picior în groapă, sumele astea nu sună deloc rău, nu-i așa?

Week-end la Straja pentru inițiați

Cealaltă jumătate din suma totală de 6.521.645 lei menționată mai sus este reprezentată de cheltuielile făcute de companie cu “acțiunile social-culturale, respectiv cheltuieli cu bilete de odihnă și tratament, tichete privind ziua energeticianului, cheltuieli cu evenimente sărbători, 8 Martie, Paște, Crăciun, taxă pescuit, ajutoare materiale (…) în sumă totală de 3.367.446 lei”. Defalcat pe ani, situația stă cam așa: în anul 2017 – 879.472 lei; în anul 2018 – 937.855 lei; în anul 2019 – 1.051.564 lei; în perioada ianuarie –septembrie 2020 – 498.555 lei.

Un exemplu de astfel de cheltuieli, prezentat în raportul Camerei de Conturi Timiș, îl reprezintă plata serviciilor turistice pentru angajații societății în cazul unei excursii organizate în stațiunea Straja, în perioada 02.03.2018 – 04.03.2018, în valoare totală de 34.100 lei la care se adaugă servicii de transport în sumă de 9.911,23 lei. Nu-i greu de intuit că de acel week-end de la Straja (zilele de 2, 3 și 4 martie 2018 au fost vineri, sâmbătă și duminică), achitat cu generozitate de Colterm SA, nu s-au bucurat angajații simpli ai companiei, ci cei cu un statut privilegiat în cadrul companiei…

Contractul colectiv de muncă, citit pe sărite

În raportul Camerei de Conturi Timiș este prezentat și punctul de vedere al directorului general de la momentul efectuării controlului, Emil Șerpe, actual director adjunct al Colterm SA: “Ajutoarele menționate de către dumneavoastră sunt conform contractului colectiv de muncă. Pe parcursul anilor, la negocierile contractelor de muncă au fost tăiate și reduse mai multe drepturi salariale angajaților. De asemenea fondul pentru acțiuni socio-culturale este conform legii. Cheltuielile din acel fond sunt legale si reprezintă contravaloarea acțiunilor organizate de către sindicate pentru motivarea angajaților”.

La rândul lor, auditorii îi demonstrează domnului Șerpe că a citit pe sărite contractul colectiv de muncă, oprindu-se doar la paragrafele care-l interesau: “Se reține faptul că primele, ajutoarele și celelalte bonusuri acordate personalului au avut la bază contractul colectiv de muncă, însă tot în contractul colectiv de muncă a fost prevăzut faptul că răspunderea privind modul de îndeplinire a obiectului de activitate al CLT Colterm SA, cu respectarea principiului celor 3 E, eficiență, economicitate și eficacitate, revine conducerii societății (așa cum rezultă și din contractele de mandat), or în condițiile în care activitatea societății înregistrează an de an pierderi semnificative, sunt necesare măsuri de organizare șiconducere a activității <<pe principii de competență profesională, credibilitate, eficiență economică și profit>> inclusiv <<măsuri de restructurare și reorganizare atunci când situația o impune și de dimensionare a bugetului de salarii>> (art.1.12 și 1.13 din contractul colectiv de muncă)”.

Distracția continuă la Colterm

În fine, controlul Curții de Conturi s-a încheiat în decembrie 2020, a urmat o perioadă agitată la Colterm, cu schimbări intempestive la conducerea companiei, însă politica managerială pare să fi rămas aceeași. Directorul general cu cel mai scurt mandat, Bogdan Nanu, a băgat raportul auditorilor într-un sertar și și-a comandat o mașină nou-nouță de 85.000 de lei, ca un prim pas spre salvarea Colterm-ului de la faliment. După debarcarea lui Nanu, a venit rândul noului șef, Petre Nenu, să citească doar anumite paragrafe din contractul colectiv de muncă, dumnealui aprobând o cheltuială de 34.050 de lei cu tichete cadou în valoare de 150 de lei, acordate, de 8 Martie, celor 227 de femei angajate la Colterm.

Falimentul bate la ușă, dar, la Colterm, toată lumea continuă să râdă, să cânte și să danseze…