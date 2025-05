CSC Dumbrăvița, baraj infernal cu un adversar de tradiție în fotbalul românesc

Echipa CSC Dumbrăvița este implicată în barajul de menținere în Liga a II-a la fotbal, în care va da piept cu penultima clasată din grupa B a fazei play-out, Chindia Târgoviște. Manșa tur va avea loc astăzi, cu începere de la ora 11, pe stadionul „Ștefan Dobay” din comuna situată lângă Timișoara și va fi transmisă pe platforma FRF.TV.

Alb-verzii vin după câteva rezultate pozitive. În ultimele trei jocuri, CSC Dumbrăvița a adunat șapte puncte și nu a încasat nici un gol. Echipa antrenată de Cosmin Stan a prins astfel barajul de menținere, pe care îl abordează cu un moral bun și cu concentrare maximă.

„Din fericire, în momentul de față, suntem la mâna noastră! În ultimele meciuri pe care le-am avut am luptat pentru acest lucru și cred că nimeni din acest club, începând de sus și până la jucători, nu ar avea nevoie de o mai mare motivație pentru aceste jocuri de baraj. Cum am spus, am ajuns în punctul acesta și suntem doar la mâna noastră să rămânem în Liga a II-a. Toată lumea își dorește acest lucru și sper că vom realiza salvarea de la retrogradare.

Cu toții suntem conectați și așteptăm cu nerăbdare primul meci, iar apoi ne vom gândi la cel de-al doilea. Sunt sigur că am redevenit cei de până acum câteva săptămâni și cei care am fost în anii trecuți, ca echipă, ca vestiar. De aceea, am foarte mare încredere, îi simt pe absolut toți setați, montați, concentrați pe primul meci de baraj.

Este un lucru bun, pentru că în viața fotbalistică ți se oferă șansa de a fi la mâna ta și trebuie să profiți. Absolut toată lumea, de sus și până la cel care tunde terenul sau cel care are grijă de echipamente, absolut toți suntem setați pentru jocul de sâmbătă!”, a subliniat Florin Macavei, managerul secției de fotbal de la CSC Dumbrăvița.