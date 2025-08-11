Cristian Jidovu şi Marius Ionaşcu, de la CS Tibiscus Timişoara, au devenit campioni naţionali la ciclism!

Performanţa a fost obţinută la Campionatele Naţionale de MTB-XCM 2025, desfăşurate în weekend la Pucioasa (judeţul Dâmboviţa), în organizarea Federației Române de Ciclism şi a BikeXpert Racing Team.

La competiţie au participat cei mai buni MTB-iști din țară. Printre zecile de sportivi legitimați la Federaţia Română de Ciclism, care au terminat cu brio traseul de 86,2 km lungime, cu 2857 m diferență de nivel, s-au numărat Cristian Jidovu (care a obținut locul I și titlul de campion naţional de MTB-XCM categoria M40-49 ani, şi Marius Ionașcu – locul I și titlul de campion naţional de MTB-XCM categoria M50-59 ani.

Două rezultate excelente pentru titrații sportivi care au acum în vitrină 8 titluri de campion național la MTB-XCM și unul la MTB-XCO (Cristian Jidovu), respectiv 5 titluri de campion național la MTB-XCM și 8 la MTB-XC (Marius Ionașcu).

De remarcat că CS Tibiscus Timişoara a fost singura echipă care a avut doi sportivi clasați pe locul I la Campionatele Naționale de XCM 2025.

„O cursă dură și istovitoare, pe măsura ascensiunii spre Leaota. Dar apoi… al 7-lea titlu consecutiv la Master 2, a meritat cu brio!” (Cristian Jidovu)

„Am plecat la drum cu gândul că o cursă atât de importantă trebuie dusă la capăt oricâte probleme te-ar apăsa. Doar să o termini și e un câștig în sine. Deși în ultimele săptămâni am fugit de căldură sistematic, se pare că la această cursă, căldura a fost un inamic remarcabil, de care nu am scăpat nici la 1900 de metri. A fost un extemporal greu, dar motivațional pentru un nou sezon.” (Marius Ionașcu)

Și pentru sportivii care nu s-au încumetat să pedaleze cinci ore ori mai mult prin soarele arzător, în paralel cu Campionatele Naționale s-a desfășurat concursul BikeXpert Alpine Challenge, cu probe de 40 km ori 16 km (pentru copii).

La traseul de 39,9 km lungime și 1.166 m diferență de nivel a luat startul și Miruna Ionaşcu, tot de la CS Tibiscus, fiica lui Marius Ionașcu, ea fiind prima fată care a trecut linia de sosire, obținând locul I la categoria F19-29 ani.

“Anul acesta nu am mai participat la nicio competiție și cumva acest lucru poate fi justificat de lipsa de antrenament – fiind clasa a XII-a am avut un program destul de încărcat. De când a început vara și am scăpat de Bacalaureat, am ieșit din nou la ture și m-am bucurat din nou de bicicletă, însă îmi lipsea în adâncul sufletului experiența unui maraton de MTB la munte precum cele avute cu două sezoane în urmă. BikeExpert Alpine Challenge era cel mai apropiat concurs și am decis să-l încerc pentru a-mi îndeplini mica mea dorință. Mi-am dat seama de la start că va fi foarte cald, urcări foarte abrupte și m-am luptat cu fiecare în parte, fără a scăpa de puțin push bike. La sfârșit am avut marea surpriză să aflu că sunt prima fată care trece Finish-ul de la traseul mediu și este într-adevăr o victorie pentru care am muncit în felul meu, dar cea mai mare satisfacție este ca am reușit după atâta timp să mă dau din nou la un maraton și să simt fiecare urcare și coborâre în parte. Mi-a lipsit să mă dau din nou la un concurs – este o experiență unică și specifică acestui sport, pe care începi să o vezi altfel în momentul în care nu o mai ai”. (Miruna Ionașcu)

Cu aceste frumoase rezultate, sportivii amatori de la CS Tibiscus sunt mândri că au reușit să strângă în vitrina lor, în aproape 23 ani de activitate, 39 de titluri de campion național și unul de campion balcanic, bifând peste 1.600 delocuri pe podium în peste 1.460 de acțiuni sportive la care au participat.

Sursa foto: Traian Olinici