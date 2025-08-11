Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a de la “Moisil” învață după un curriculum modular și flexibil

Pentru al doilea an consecutiv, Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timișoara va aplica, din toamnă, un program de învățare-predare-evaluare diferențiat față de curriculum obișnuit.

Început în anul școlar 2024-2025 din nevoia de a găsi o soluție pentru a-i motiva pe elevii din anii terminali să se implice mai mult în procesul educațional, după cum ne-a mărturisit directoarea liceului, Cerasela Bociu, programul de studiu devine flexibil în ultimele două module, în care beneficiarii primari vor merge la școală doar pentru aprofundarea materiilor de examen, celelalte fiindu-le predate asincron (învățare flexibilă în ritm propriu, cu evaluare prin teme/proiecte/portofolii inclusiv interdisciplinare).

În plus, pe tot parcursul anului, elevii din clasele a VIII-a și a XII-a beneficiază de pregătire suplimentară la disciplinele de examen, dar și de consiliere și orientare în carieră.

În acest mod, conducerea liceului încearcă să-i sprijine pe elevi în atingerea scopului lor imediat (promovarea și obținerea unor rezultate cât mai bune la examenele naționale), dar și în descoperirea interesului pentru alte materii care nu sunt de examen.

„Inovație pentru educație la Moisil Timișoara” se numește acest program finanțat prin PNRR cu aproape 1.070.000 de lei, în cadrul căruia, pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor, unul dintre obiectivele importante vizează formarea profesorilor în metode moderne/inovative de predare și evaluare.