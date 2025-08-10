Super Rally: Dragoș Savloschi a dat ora exactă în etapa de la Timișoara. Video

Pilotul Dragoș Savloschi (Wolf GN08 Thund), de la clubul timișorean de automobilism Krepelka Motorsport, s-a impus sâmbătă în cea de-a treia ediție a „Trofeului Profi Timișoara”, etapă inclusă în Campionatul Național de Super Rally.

Singura întrecere internă care ajunge în inima marilor orașe, competiție creată de regretatul Mihai Leu în urmă cu opt ani, a transformat centrul orașului de pe Bega într-un spectacol al vitezei și al adrenalinei.

Învingător la open și la clasa 1 a fost Dragoș Savloschi, cu 2,1 secunde mai rapid decât timișoreanul Leonard Borlovan (Prototip FUNYO S), campionul național de anul trecut de la Super Rally. Pe locul al treilea s-a clasat sâmbătă Aurelian Andronache (Prototip Wolf GN0), la cinci secunde de câștigător. Toți cei trei piloți și-au îmbunătățit timpii în manșa a doua de concurs.

La clasa 2 s-a impus timișoreanul Radu Benea, la clasa 2A a triumfat Sorin Huțanu, iar la clasa 2B cel mai rapid a fost Sebastian Barbu.

„Sunt bucuros pentru această victorie obținută la Timișoara! Mulțumesc echipei tehnice, colaboratorului și susținătorului permanent reviziecutie.ro, precum și celorlalți parteneri”, a declarat Dragoș Savloschi.

Prima etapă din sezonul 2025 a avut loc în iulie la Alba Iulia, unde pe primul loc la open s-a clasat Leonard Borlovan, urmat atunci, în ordine, de Dragoș Savloschi (cu probleme la cutia de viteze – nu a putut folosi prima treaptă) și Aurelian Andronache.

La startul cursei de la Timișoara s-au aliniat 26 de piloți proveniți din competițiile naționale de raliu, viteză în coastă, anduranță și drift. Momentul festiv a avut loc vineri seară în Piața Libertății, unde au fost prezentați toți participanții.

Câteva sute de spectatori au asistat la mult-așteptatul eveniment, cu toții admirând mașinile ce ascund sub capotă sute de cai putere. Cosmin Contra și Dan Alexa s-au numărat printre invitații speciali.

Un moment neplăcut l-a avut în prim-plan, sâmbătă, pe Marco Leu. În chiar prima ieşire pe circuit, fiul lui Mihai Leu, aflat la volanul bolidului fostului mare campion, un Audi R8 GT3 LMS, a ratat întoarcerea de la Hotel Continental. Maşina scăpată de sub control a izbit violent staţiile electrice TESLA, rămânând suspendată pe un automobil aflat la încărcare. La faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje de ambulanţă şi pompieri. Raliul a fost oprit temporar.

Marco Leu a fost primul pilot care a ieşit pe circuit, într-o cursă demonstrativă, el nefiind printre sportivii înscrişi la start. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv, un bărbat în vârstă de 64 de ani, copilot în autovehicul. Conform unui comunicat al IPJ Timiș, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.