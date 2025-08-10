Ratele românilor vor exploda: IRCC a ajuns la cel mai înalt nivel și va avea o influență majoră

Rom ânii care au credite în legi vor pl ăti rate mai mari de la 1 octombrie 2025, ca urmare a creșterii Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) de la 5,55% la 6,07%, cel mai ridicat nivel de la introducerea acestuia, în mai 2019.

În funcție de valoarea și durata creditului, ratele lunare ar putea urca cu până la 100 de lei, informează PrimaNews.ro.

Pe piața interbancară, cererea băncilor pentru credite repo de la Banca Națională a României (BNR) a variat semnificativ în ultima perioadă, de la un minim de 6,5 miliarde de lei – consemnat luni – la un maxim de 25 de miliarde de lei. În această săptămână, banca centrală a acoperit doar 1,5 miliarde din solicitările instituțiilor de credit.

Economiștii estimează că, odată cu reluarea fluxurilor de investiții și a intrărilor de fonduri europene, lichiditatea din piață ar putea să se îmbunătățească, ceea ce ar exercita presiune pentru scăderea dobânzilor. Guvernatorul Mugur Isărescu a precizat însă că o eventuală reducere a ratei-cheie poate fi luată în calcul doar după ce dobânzile din piață încep să coboare.

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este indicatorul oficial folosit pentru calculul dobânzilor variabile la creditele în lei acordate persoanelor fizice în România.

IRCC arată costul mediu al împrumuturilor în lei dintre băncile comerciale din România, calculat pe baza tranzacțiilor efective din piața interbancară.

Acest indice s fost introdus în mai 2019, prin OUG nr. 19/2019, ca alternativă la ROBOR (care era folosit anterior pentru creditele populației).

Indicele IRCC se calculează ca medie aritmetică a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare, pe un interval de trei luni.

Banca Națională a României îl publică trimestrial, cu aplicare la credite începând din trimestrul următor.

Articol preluat de pe stiripesurse.ro.