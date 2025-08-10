Polițiștii au stabilit cum s-a petrecut accidentul de pe Podul Mihai Viteazul. Unul dintre șoferi a lovit intenționat cealaltă mașină

Anchetatorii au stabilit că șoferul unei mașini a intrat cu intenție în celălalt autoturism, în cazul accidentului produs, s âmb ătă după-amiază, pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara. Un pieton a fost rănit de una dintre mașini .

IPJ Timiș a transmis: „Din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, a reieșit că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani.”

Față de acesta, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, în arestul Poliției Timiș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii publice și lovire sau alte violențe.

Într-una dintre mașini s-au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite, iar polițiștii fac verificări pentru a stabili proveniența acestora.