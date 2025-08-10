Acțiuni de amploare pentru combaterea traficului de droguri, în Timiș și în alte județe din țară. Video

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, au fost organizate și desfășurate 538 de acțiuni operative, pe linia combaterii traficului de droguri, pentru a proba activitatea infracțională a 1.681 de persoane cercetate.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. au pus în executare 1.830 de mandate de percheziție domiciliară, fiind reținute 953 de persoane, 639 de persoane arestate preventiv și la domiciliu, iar față de 141 de persoane a fost luată măsura controlului judiciar.

Anul acesta, au fost indisponibilizate aproape 2 tone de droguri, (aproape 930 de kilograme de droguri de mare risc și peste 1.000 de kilograme de droguri de risc), 1.741 de plante de canabis, 39.137 de comprimate, peste 630 de kilograme de masă vegetală verde alcătuită din masa plantelor și masa fragmentelor vegetale ce conțin THC (aproximativ 190 de kilograme de masă verde vegetală uscată).

Exemple:

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Teleorman, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 29 de ani și 22 de ani, cercetate pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Din probele administrate a rezultat că, la 10 iulie 2025, persoana de 29 de ani, aflată la acel moment pe teritoriul Spaniei, ar fi procurat aproximativ 53 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi expediat spre România, prin intermediul unei firme de transport internațional, ascunse în interiorul unor obiecte de mobilier (canapele).

Ulterior, a revenit în România și a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul București, în timp ce ar fi ridicat împreună cu o altă persoană în cauză, pachetele în care se afla ascuns drogul de risc, destinat comercializării. La data de 17 iulie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Teleorman au dispus reținerea persoanei de 29 de ani și măsura controlului judiciar față de persoana de 22 de ani. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus măsura arestării preventive a persoanei reținute, pentru 30 zile.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 28 și 39 de ani, cercetate pentru introducere în țară de droguri de risc și de mare risc, fără drept, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, în luna iulie 2025, persoana, de 39 de ani, ar fi procurat din Spania, aproximativ 170 de kilograme de canabis și 5 kilograme de cocaină, pe care le-ar fi introdus în țară, disimulate într-un transport de gresie și aparate de cafea. Substanțele interzise, cu o valoare de piață de aproximativ 3 milioane de euro, descoperite în interiorul a 4 tonomate de cafea, au fost indisponibilizate la data de 17 iulie 2025, în cadrul unei acțiuni de prindere în flagrant delict, realizată de către polițiști, în județul Arad.

De asemenea, în sarcina aceleiași persoane s-a reținut că, la începutul lunii iunie 2025, ar fi introdus în România, tot din Spania, aproximativ 80 de kilograme de canabis (drog de risc), pe care le-ar fi lăsat într-un depozit, situat în municipiul Cluj-Napoca. Ulterior, cea de-a doua persoană cercetată, de 28 de ani, ar fi preluat din depozit aproximativ 23 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi remis, în ziua următoare, unei alte persoane.

În acel context, la data de 4 iunie 2025, au fost reținute alte 3 persoane (aflate în arest preventiv), față de care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Probele administrate au relevat că acestea ar fi preluat, în scopul comercializării, o parte din cantitatea de canabis, două dintre acestea fiind prinse în flagrant delict în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ 5 kilograme din acest drog de risc. În cursul acțiunii au fost indisponibilizate alte 6,5 kilograme de canabis descoperite într-un apartament închiriat de către una dintre persoane, în municipiul Cluj-Napoca.

Totodată, pe parcursul perchezițiilor efectuate la data de 16 iulie 2025, de către polițiști și procurori, au fost descoperite și ridicate 250 de grame de canabis (drog de risc), o cantitate de substanță cristalină (drog de mare risc), precum și alte mijloace de probă. La data de 17 iulie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus reținerea celor două persoane cercetate, pentru 24 de ore, ulterior, fiind dispusă, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș, arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetată pentru trafic de droguri de risc, trafic internațional de droguri de risc și instigare la fals material în înscrisuri oficiale, toate în formă continuată.

Din materialul probator administrat a rezultat că, pe parcursul lunii iulie 2025, persoana în cauză s-ar fi deplasat în Spania, de unde ar fi procurat aproximativ 48 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi ascuns în patru colete și le-ar fi expediat către România prin intermediul unei firme de curierat. Persoana cercetată ar fi revenit în țară, pe cale aeriană, fiind prinsă în flagrant delict, de către polițiști, la data de 23 iulie 2025, în localitatea Filiași, în timp ce ar fi ridicat, de la punctul de lucru al societății de curierat, două dintre colete, în care erau ascunse, printre diverse produse alimentare, 47 de pungi conținând peste 23 de kilograme canabis. De asemenea, asupra sa au fost descoperite 3 cărți de identitate, dintre care două false.

Anterior, pe parcursul zilei de 22 iulie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara au indisponibilizat celelalte două colete, în care se aflau peste 24 de kilograme de canabis, ce ar fi urmat să fie ridicate de către persoana, de 34 de ani, prin folosirea uneia dintre cărțile de identitate false. La data de 23 iulie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea persoanei cercetate, pentru 24 de ore, ulterior judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 36 și 55 de ani, cercetate pentru infracțiunea de tentativă la trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu luna aprilie 2025, persoanele cercetate ar fi amenajat într-o locație (depozit), din județul Brașov, un laborator de producție de droguri de mare risc.

De asemenea, acestea ar fi procurat mari cantități de substanțe chimice, din categoria precursorilor, ce ar fi urmat să fie utilizate în procesul de obținere de metamfetamină și MDMA. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate 50 de kilograme de clorhidrat de calciu, 75 de kilograme de sodă caustică, 32 de bidoane a câte 25 de litri cu acid fosforic, recipiente de mari dimensiuni, din sticlă, un generator de curent, un reactor cu agitator mecanic, precum și alte recipiente din oțel prevăzute cu supape de presiune, 2 bidoane cu câte 20 de litri de alcool izopropilic, 12 pungi conținând PMK ethyl glycidate, butoaie de metal cu capacitate de 260 de litri fiecare conținând lichid, 16 saci în care erau cutii de carton ce conțineau saci din plastic cu substanță pulverulentă de culoare roz, mov, verde și alb.

În aceeași împrejurare, au fost descoperite obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. Raportat la substanțele și echipamentele descoperite în locațiile percheziționate, rezultă că ar fi urmat începerea producerii unor droguri de mare risc, astfel intervenția a avut loc înainte de a începe procesul de producție. La data de 21 iunie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore, ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.