Cod portocaliu de caniculă în vestul țării, cod roșu în sud

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă. Aceasta va fi valabilă luni în județele Mehedinți și Dolj. Și în alte părți ale României va fi foarte cald, dar sunt și zone în care vor fi intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, avertizarea cod roșu va fi valabilă de luni, la ora 10.00, până marți, la ora 10.00. Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Și duminică va fi foarte cald în România. Începând de duminică până luni dimineață este în vigoare o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Vor fi afectate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Canicula se va intensifica în județele menționate, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade.

De asemenea, în aceeași perioadă de timp, există o avertizare cod galben de caniculă „local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.

În schimb, de duminică, la ora 21.00, până luni, la ora 6.00, va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului În județele Botoșani, Iași și Vaslui, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…60 km/h, anunță ANM.

De luni până marți dimineață va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu de caniculă. Canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade.

În același interval de timp, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale va fi cod galben de caniculă. Tot luni, în intervalul 6.00-18.00 va fi cod galben de intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău și Prahova. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h, a precizat ANM, conform Mediafax.