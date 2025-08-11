Presiune scăzută la apă în câteva localităţi timişene

În această săptămână se vor executa lucrări de spălare a rețelei de distribuție din mai multe localități timişene.

Pe durata lor, între orele 8-14, presiunea va fi scăzută după următorul program: pe 11 și 12 august, în Ohaba-Forgaci; între 11 și 15 august – Honorici; pe 13 august – Sinersig.

Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.