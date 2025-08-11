Anunţ important pentru conducătorii auto care circulă pe autostrada A1 Timişoara – Deva

Pe autostrada A1, la Șoimuș, în zona “Dealului Liliecilor” (km 370+800 – km 372), jud. Hunedoara, între orele 10 și 20, au loc luni, 11 august, lucrări de transportare a materialului rezultat din descărcarea plaselor de protecție a versantului.

Traficul se desfășoară numai pe banda a 2-a, banda 1 și banda de urgență fiind închise.

Pe versantul de pe lotul 4 al autostrăzii A1 Lugoj–Deva au fost montate, în urmă cu doi ani, tobogane de moloz pentru evacuarea materialului rezultat din decolmatarea șanțurilor situate în zona bermelor.

Materialul acumulat este îndepărtat periodic, ceea ce permite detensionarea și retensionarea plaselor de protecție de pe versant.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară, a transmis DRDP Timişoara.