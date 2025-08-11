Ne-a părăsit medicul neurochirurg timișorean Mihai Cristian Nuță

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Ne-a părăsit medicul neurochirurg timișorean Mihai Cristian Nuță

Colectivul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a anunțat, luni dimineața, cu profundă tristețe, plecarea dintre noi a dr. Mihai Cristian Nuță, medic neurochirurg.

„Plecarea sa lase un gol imens in inimile noastre si in comunitate medicala. De-a lungul unei cariere dedicate salvării de vieți, Dr. Mihai Cristian Nuță s-a remarcat prin profesionalism, dăruire și respect față de pacienți și colegi.

Contribuția sa la dezvoltarea neurochirurgiei timișorene rămâne o moștenire valoroasă pentru generațiile următoare.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei care care l-au cunoscut și i-au apreciat munca și caracterul.

„A vindeca, a alina, a consola întotdeauna” – acest crez medical l-a purtat cu demnitate și dăruire până la final.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *