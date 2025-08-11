Ne-a părăsit medicul neurochirurg timișorean Mihai Cristian Nuță

C olectivul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Br înzeu ” Timi șoara a anunțat, luni dimineața, cu profundă tristețe, plecarea dintre noi a dr . Mihai Cristian Nuță , medic neurochirurg.

„Plecarea sa lase un gol imens in inimile noastre si in comunitate medicala. De-a lungul unei cariere dedicate salvării de vieți, Dr. Mihai Cristian Nuță s-a remarcat prin profesionalism, dăruire și respect față de pacienți și colegi.

Contribuția sa la dezvoltarea neurochirurgiei timișorene rămâne o moștenire valoroasă pentru generațiile următoare.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei care care l-au cunoscut și i-au apreciat munca și caracterul.

„A vindeca, a alina, a consola întotdeauna” – acest crez medical l-a purtat cu demnitate și dăruire până la final.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!„

– Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.