Cutremur în Turcia: Clădiri prăbușite și persoane prinse sub dărâmături

Externe
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Cutremur în Turcia: Clădiri prăbușite și persoane prinse sub dărâmături

Aproximativ douăsprezece clădiri s-au prăbușit și mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături, în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 produs duminică în Turcia.

Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi, a provocat șocuri care au fost resimțite la aproximativ 200 de kilometri nord, în Istanbul, un oraș cu peste 16 milioane de locuitori.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat pentru postul național de televiziune NTV că cinci persoane, printre care o femeie în vârstă, au fost salvate dintr-o clădire prăbușită în Sindirgi, în timp ce echipele de salvare încercau încă să ajungă la o altă persoană prinsă sub dărâmături, scrie AP.

Mai multe case s-au prăbușit și în satul Golcuk din apropiere, a declarat primarul din Sindirgi, Serkan Sak. Minaretul unei moschei s-a prăbușit și el în sat.

Ministrul Sănătății, Kemal Memisoglu, a declarat că patru persoane erau internate în spital. Niciuna dintre ele nu se afla în stare critică, a spus el.

Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia a declarat că seismul a fost urmat de mai multe replici, inclusiv una cu magnitudinea de 4,6, și a îndemnat cetățenii să nu intre în clădirile avariate.

CITEȘTE ȘI: Au luat foc panourile solare de pe un acoperiș. Video

Președintele Recep Tayyip Erdogan a emis o declarație în care le-a urat tuturor cetățenilor afectați o recuperare rapidă. „Fie ca Dumnezeu să protejeze țara noastră de orice fel de dezastru”, a scris el pe X.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: BBC

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *