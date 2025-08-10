Accidente grave, oameni răniți. Pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit duminică pentru gestionarea situațiilor de urgență produse în urma a dou ă accidente rutiere.

Primul accident a avut loc în apropiere de localitatea Sereca, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se.

Cele două persoane aflate în interiorul autovehiculului, soț și soție, au fost evaluate medical la fața locului și ulterior au fost transportate la CPU Orăștie pentru investigații suplimentare.

Pentru această misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Al doilea accident s-a produs pe DN7, la urcarea pe autostrada A1.

În acest eveniment au fost implicate două autoturisme în care se aflau în total 6 persoane, dintre care 2 copii.

În urma evaluării medicale, un minor în vârstă de 8 ani (însoțit de mamă) a fost transportat de către paramedici, la spitalul din Orăștie, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Celelalte persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Circulația rutieră a fost blocată până la finalizarea intervenției, care a fost asigurată cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Sursa foto: ISU Hunedoara