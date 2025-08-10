Un tânăr și o tânără aflați pe motocicletă au decedat în accidentul de pe șoseaua Timișoara – Reșița

Un t â n ăr și o t â n ără aflați pe motocicletă au decedat î n accidentul de pe șoseaua Timișoara – Reșița

Duminică după-amiază, pe DN 58B, la ieșire din Bocșa spre Reșița, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce un tânăr de 32 ani conducea motocicleta pe DN58 B, în afara localității Bocșa, direcția Timișoara – Reșița, la km 12, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară ce se deplasa din sens opus, a transmis IPJ Caraș-Severin.

În urma accidentului rutier, tânărul de 32 ani și o tânără de 21 ani, pasageră pe motocicletă, au decedat, iar alte două femei, pasagere în autoutilitară, au fost rănite ușor, acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

În continuare, se efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Sursa foto: Facebook/ Loga N Yonuț