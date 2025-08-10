Accident cu o autoutilitară și o motocicletă, pe șoseaua Timișoara – Reșița. Trafic restricționat

Duminică după-amiază, pe DN 58B, la ieșire din Bocșa spre Reșița, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă.

Traficul rutier a fost deviat și se desfășoară dirijat, pe o variantă ocolitoare din orașul Bocșa, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Conducătorii auto care tranzitează zona sunt rugați să conducă prudent și să respecte indicaţiile polițiștilor rutieri.

Vom reveni cu informații.

